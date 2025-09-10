Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan davada önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, mahkemenin “görevsizlik kararlarına itiraz edilebilir” kuralının iptal edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Böylece, bir ceza davasında hangi mahkemenin bakacağına dair çıkan tartışmalarda, verilen “görevsizlik kararlarına” karşı itiraz hakkı devam edecek.

RET KARARI

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki görev tartışması nedeniyle söz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek AYM’ye başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, inceleme sonucunda bu iddiayı yerinde görmedi ve başvuruyu reddetti.

GÖREV UYUŞMAZLIĞI TARTIŞMASI Kurultay sürecinde, “bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı” iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında dava açılmıştı. Dosyada, asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında görev tartışması yaşanmıştı.

DURUŞMA 4 KASIM’DA

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM’nin iptal istemini reddetmesi halinde duruşmanın 4 Kasım 2025 saat 09.00’da yapılacağını duyurmuştu. Ret kararıyla birlikte, dosya bu tarihte görülecek.