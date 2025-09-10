Habertürk
        Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor - 10 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi yağmurlu diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 07:29 Güncelleme: 10.09.2025 - 07:29
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 35°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C

        Az bulutlu

        MARDİN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

