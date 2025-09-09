Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar... İsrail'den Hamas'a operasyon | Dış Haberler

        Son dakika: Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar... İsrail'den Hamas'a operasyon

        Katar'ın başkenti Doha'da birkaç patlama sesi duyulduğu bildirildi. İsrailli yetkililer, Doha'da bulunan Hamas'ın lider kadrolarına operasyon düzenlediklerini duyurdu. Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. İsrail ise saldırı öncesi ABD'nin bilgilendirildiğini ve Başkan Trump'tan onay aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan üst düzey Hamas yetkililerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

        Başkent Doha'nın birçok yerinden dumanlar yükseliyor.

        Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığını paylaştı.

        İsrail, Katar'da bulunan üst düzey Hamas üyelerinden Halil El-Hayya ve Zaher Jabarin'i hedef aldıklarını açıkladı.

        Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve bu saldırının uluslararası hukukun en üst derecede ihlali olduğunu belirtti. İsrail, saldırı öncesinde ABD'nin bilgilendirildiğini açıkladı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı