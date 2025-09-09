Son dakika: Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar... İsrail'den Hamas'a operasyon
Katar'ın başkenti Doha'da birkaç patlama sesi duyulduğu bildirildi. İsrailli yetkililer, Doha'da bulunan Hamas'ın lider kadrolarına operasyon düzenlediklerini duyurdu. Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. İsrail ise saldırı öncesi ABD'nin bilgilendirildiğini ve Başkan Trump'tan onay aldıklarını bildirdi.
İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan üst düzey Hamas yetkililerine operasyon düzenlediğini duyurdu.
Başkent Doha'nın birçok yerinden dumanlar yükseliyor.
Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığını paylaştı.
İsrail, Katar'da bulunan üst düzey Hamas üyelerinden Halil El-Hayya ve Zaher Jabarin'i hedef aldıklarını açıkladı.
Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve bu saldırının uluslararası hukukun en üst derecede ihlali olduğunu belirtti. İsrail, saldırı öncesinde ABD'nin bilgilendirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...