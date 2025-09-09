Apple’ın yılın en büyük etkinliği “Awe Dropping” başladı! Türkiye saatiyle 20:00’de (Pasifik Saati 10:00) Steve Jobs Tiyatrosu’ndan yayına başlayan etkinlikte, Tim Cook ve ekibi teknoloji dünyasının merakla beklediği yenilikleri duyurdu. iPhone 17 serisi başrolde yer alırken, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 modelleri de tanıtıldı.

CANLI YAYINDA DÜNYAYA TANITILIYOR

KENDİ DİLİNDE KONUŞ KARŞIYA ÇEVİRİ GİTSİN

Apple, bugünkü yıllık iPhone odaklı "Awe Dropping" etkinliğinde, teknoloji dünyasını sarsacak bir dizi yeniliği duyurdu. Etkinliğin yıldızı elbette iPhone 17 serisi olsa da, ilk olarak tanıtılan ürün ailesi, beklenen yeni AirPods serisi oldu. Özellikle AirPods Pro 3, kulaklık pazarında devrim niteliğinde özellikleriyle sahneye çıktı ve Apple'ın ses teknolojisindeki liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Apple'ın yeni AirPods Pro 3 modelinde tanıtılan anında çeviri özelliği, özellikle seyahat edenler ve farklı dillerde iletişim kuranlar için devrim niteliğinde bir yenilik. Bu özellik, AirPods Pro 3'ün H3 ses çipi ve Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı olarak konuşmaları algılayıp farklı dillere çevirebiliyor. Örneğin, karşınızdaki kişi başka bir dilde konuşurken, AirPods kulaklığınızdan çeviriyi anında duyabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra, iki kişi de yeni AirPods Pro 3'e sahipse, karşılıklı olarak kendi dillerinde konuşup, eş zamanlı olarak çevirileri duyabiliyor. Karşının sesini kısarak çevirinin daha net duyulmasına olanak sağlıyor. Fiyatı 249 dolar olarak açıklanan kulaklıklar, bugünden itibaren ön siparişe açılan kulaklıklar etkinlikten bir hafta sonra, 19 Eylül'de raflarda yerini alacak. SAĞLIK VE FITNESS ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR EO Tim Cook'un açılış konuşmasıyla başlayan sunum, iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni AirPods Pro 3'ün ardından, beklenen Apple Watch modellerini de sahneye taşıdı. Etkinlikte özellikle sağlık ve fitness odaklı yeniliklere vurgu yapılırken, Apple'ın "Liquid Glass" tasarım diliyle entegre olan watchOS 26 da tanıtıldı. İşte etkinliğin tam kapsamı ve öne çıkan detaylar! Etkinliğin sağlık temalı vurgusu ile, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE (3. nesil) modelleri, kalp sağlığından uyku takibine kadar kapsamlı özelliklerle duyuruldu. Bu modeller, iOS 26 ile tam uyumlu çalışarak Apple Intelligence entegrasyonunu da getiriyor. AI destekli sağlık koçluğu, kullanıcı verilerine göre kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

Tasarımda büyük bir değişiklik olmamış. Teknoloji devi Series 10'dan miras kalan ince kasa ve geniş ekran korumuş ancak iç donanımda büyük değişim var. Yeni S11 çipi, daha verimli enerji tüketimiyle pil ömrünü %20 uzattığı vurgulanırken, tam bir günde yoğun kullanımda bile yeterli olduğu vurgulanıyor. Sağlık ve fitness özelliklerine odaklanan sunumda, en çok alkışlanan yenilik kan basıncı izleme (hypertension detection) oldu. Uzun zamandır beklenen bu özellik, bilekten optik sensörlerle yüksek tansiyon belirtilerini algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Tıpkı atrial fibrilasyon tespiti gibi, tam tıbbi teşhis değil ama doktor ziyareti için uyarı veriyor.

iPHONE 17 SAHNEDE! 4 farklı modelle sahneye çıkan yeni iPhone serisinde bu kez tasarımda da değişime gidilmiş. Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve sürpriz iPhone 17 Air modellerini tanıttı. iPhone 17 Air, Plus modelinin yerini alan, yaklaşık 5.5 mm kalınlığıyla ultra ince bir tasarım harikası. Bu, iPhone’un son on yıldaki en radikal tasarım güncellemesi! Apple’ın “Liquid Glass” tasarım diline sahip iOS 26 ile güçlendirilen seri, özellikle kamera, ekran ve yapay zeka (Apple Intelligence) entegrasyonuyla dikkat çekiyor.

iPhone 17, önceki nesillere göre önemli güncellemelerle geliyor. 6.1 inçlik ekran, artık 6.3 inç OLED panele yükseltilmiş ve 120Hz ProMotion teknolojisiyle donatıldı. Bu da Apple’ın standart modellerde ilk kez 120Hz yenileme hızını sunması anlamına geliyor. Daha akıcı kaydırma ve animasyonlar sunan bu özellik, oyun ve video deneyimini üst seviyeye taşıyor. A19 çipi (3nm sürecinde üretilmiş) ile güçlendirilen cihaz, %15 daha hızlı performans ve %20 daha iyi enerji verimliliği sağlıyor.

Kamera tarafında, 24MP ön kamera selfie kalitesini artırırken, arka tarafta 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş lens bulunuyor. Yeni renk seçenekleri arasında yeşil ve mor öne çıkıyor; diğer renkler ise siyah, beyaz, çelik grisi ve açık mavi.

iPHONE 17 AIR: MARKANIN EN İNCE MODELİ! iPhone 17 serisinin en büyük sürprizi, iPhone 17 Air. Plus modelinin yerini alan bu ultra ince cihaz, sadece 5.5 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u oldu. 6.6 inç OLED ekran, ProMotion ve ince çerçevelerle geliyor.