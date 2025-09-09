Manifest'e yurt dışı çıkış yasağı
"Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest'in üyelerine yurt dışına çıkış yasağı verildi
Manifest grubu üyelerinin, Küçükçiftlik Park'ta düzenlediği +18 konserindeki danslarından sonra, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Manifest grubu üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay bu sabah polis eşliğinde savcılığa getirildi.
Manifest üyeleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Grup üyeleri hakkında hakimlik, yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.