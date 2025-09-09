Habertürk
        Son dakika: YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı | Son dakika haberleri

        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşıması, 24 Eylül'de yapılacak Olağanüstü İl Kongresi sürecini Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündemine taşıdı. Kongrenin hangi ilçe seçim kurulu tarafından yapılacağı kadar, kongrenin yapılıp yapılamayacağı da soruldu. YSK, hem kongrenin yapılmasına hem de sürecin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi.

        Giriş: 09.09.2025 - 17:37 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:04
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        CHP’nin olağanüstü kongre çağrısı Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılmıştı. Ancak parti yönetiminin adres değişikliği kararının ardından, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu YSK’ya başvurdu. Başvuruda, “Kongreyi ben mi yapacağım, yoksa Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu mu? Ayrıca kongre yapılabilir mi?” soruları yöneltildi.

        YSK YETKİYİ SARIYER'DE BIRAKTI

        YSK, başvuruyu değerlendirerek adres değişikliğine rağmen olağanüstü kongre sürecinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti. Böylece CHP’nin 24 Eylül’deki Olağanüstü İl Kongresi’nin tüm iş ve işlemlerinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu denetiminde yapılacağı kesinleşti.

        KONGREYE ENGEL YOK

        Alınan karar, hem kongre sürecinde doğabilecek hukuki tartışmaları şimdilik engellemiş oldu hem de 24 Eylül’de yapılacak Olağanüstü İl Kongresi’nin önünde herhangi bir engel bulunmadığını ortaya koydu.

