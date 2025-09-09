Askere ve hacca gidenlere kısmi çekim hakkı

2/26-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili önemli hedefler ortaya konuluyor. Programda yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılacağı, uzun vadeli tasarruf araçlarının geliştirileceği belirtilerek Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sisteminin (TES) kurulacağı bir kez daha vurgulanıyor.

HAKLARINI KAYBETMEYECEKLER

Programda Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) standart emeklilik yatırım fonlarının katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacağı da belirtilerek OKS katılımcılarına da BES’te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacağı ve kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacağı ifade ediliyor. OVP'de yer alan önemli bir bilgi de Bireysel Emeklilik Sistemi'nde konut alımı, eğitim, evlilik ve doğal afet durumlarında geçerli olan kısmi çekim hakkının bedelli askerlik ve hac içinde getiriliyor olması. Böylece askere veya hacca gitmek isteyenler BES'te biriktirdikleri paralarının bir kısmını çektiklerinde hak kaybına uğramayacak. Sonrasında kaldıkları yerden biriktirmeye devam edecekler. Programda yer alan bilgilere göre ayrıca yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar da hayata geçirilecek.

REKLAM BİRİKİMLİ HAYATA ÖZGÜRLÜK OVP'de yeni alan bir başka önemli düzenleme yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak olması. Böylece birikimli hayat sigortası sahipleri hem fonlarının yönetimine kendileri karar verecek üstüne üstlük maluliyet ve ölüm durumlarında tazminat haklarını da korumuş olacak. 'KATILIMCI SAYISI VE FON BÜYÜKLÜĞÜNÜ ARTIRACAK' Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigortacılık ve BES'in Orta Vadeli Program’da kapsamlı yer almasının kendilerini gururlandırdığını belirterek "OVP kapsamında, sigorta sektörünün çeşitlendirilmesi, dayanıklılığın artırılması ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik önemli hedefler ortaya kondu. Sigorta sektörü, ekonomilerin görünmez kalkanıdır. Afetlerden tarıma, sanayiden bireysel risklere kadar geniş bir alanda güvence sağlayarak sürdürülebilir büyümenin sigortasıdır. Bu vizyonun OVP’de de altının çizilmesi, sektörümüzün ekonomik ekosistemdeki yerine verilen önemin göstergesidir" diye konuştu. Gülen, BES’in Türkiye için stratejik bir uzun vadeli tasarruf aracı olduğuna dikkat çekerek “BES, sadece bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomiye uzun vadeli kaynak aktararak büyümeyi destekliyor. Yeni dönemde hayata geçirilecek düzenlemelerle hem katılımcı sayısının hem de fon büyüklüğünün hızla artacağına inanıyoruz. Bu, ülkemizin tasarruf oranlarını yükseltmek ve yatırımları finanse etmek açısından kritik bir adım olacaktır” dedi.