        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar! İşlem hacmi 5 milyar TL

        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar! İşlem hacmi 5 milyar TL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması kapsamında, "finans evleri"ne baskın yapıldı. 5 yasadışı finans evi operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alınırken, 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

        Giriş: 09.09.2025 - 09:14 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:14
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Suç örgütleri yasadışı bahis işini bir adım öteye taşıyarak lüks rezidanslarda “Yasadışı Finans Evleri” açmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 5 yasadışı bahis evini tespit etti. 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin bu evlerde, yasadışı para akışını sağlamak amacıyla bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurdukları belirlendi. Yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu belirlendi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ile mücadelesi kapsamında yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

        Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün araştırmaları neticesinde, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren yasa dışı bahis gruplarının olduğu ve şüpheli şahısların örgütlü biçimde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları tespit edildi.

        ULTRA LÜKS REZİDANSLARDA YASADIŞI BAHİS

        Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren “Yasa Dışı Finans Evleri”nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen adres çalışmalarında yasa dışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 Yasa Dışı Finans Evi tespit edildi. Şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıkları, yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu belirlendi.

        Operasyon kapsamında toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        #Son dakika haberler
