Ergin Ataman: Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde yarın karşılaşacakları Polonya'nın uzun yıllardır bir arada oynayan ciddi bir takım olduğunu belirterek, iyi mücadele edip yarı finale yükselmek istediklerini söyledi.

Ataman, ay-yıldızlı ekibin Arena Riga'da gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Turnuvaya madalya hedefiyle geldiklerini hatırlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Zaman zaman çok iyi basketbol oynadık. Son İsveç maçında oldukça zorlandık. Yarın da bu hedef doğrultusunda çeyrek final maçı oynayacağız. Karşımızda basketbolu iyi bilen, iyi organize olmuş ve sert savunma yapan bir Polonya takımı var. Grup maçlarında Slovenya ve İsrail gibi ciddi takımları yendiler. Son 16 turunda Bosna Hersek'i mağlup ederek çeyrek finale geldiler. Tanıdığımız oyuncular var. THY Avrupa Ligi'nden iyi tanıdığımız takımın en skorer oyuncusu Jordan Loyd var. Bunun dışında geçmişte benim takımım Panathinaikos'ta oynayan uzunları Balcerowski var. Ponitka tecrübeli bir oyuncu. Uzun yıllardır bir arada oynayan bir Polonya takımı var. Hazırız. Herhangi sıkıntılı bir durumumuz yok. Önemli bir maç. Kazanmak ve çok uzun yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız."

"POLONYA BİLDİĞİMİZ TARZDA BİR BASKETBOL OYNUYOR"

Ergin Ataman, Polonya'nın sert oynadığını ve savunmada çok agresif olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma prensibimiz daha çok kısa oyuncuları durdurmak. Umarım ters bir şeyle karşılaşmayız. Son İsveç maçında Hakanson çok canımızı yaktı. Polonya, bizim için analizi çok zor bir takım değil. Bildiğimiz tarzda bir basketbol oynuyorlar. Ponitka'nın pota altına girip pasör olarak oynadığı pozisyonlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Skor ve pas üretiyorlar. Sert oynuyorlar. Ribauntlara gidiyorlar. Savunmaları çok agresif. Savunmamız kadar hücumda top ve iyi alan paylaşımı çok olacak çünkü savunmada çok hareket ediyorlar. Maçın başından itibaren iyi savunma yapıp, hızlı hücumlarla sayımızı arttırmamız gerekiyor."