Galatasaray'da sakatlık kabusu!
Galatasaray'da Victor Osimhen alarmı... Ruanda maçında bileğinden sakatlanan Osimhen, özel uçakla İstanbul'a dönüyor; gözler sağlık heyetinin raporunda.
Milli maç arasına dörtte dörtle lider giren Galatasaray sakatlık kabusu yaşıyor.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri’ndeki Ruanda maçına 11’de çıkan Victor Osimhen bir pozisyonda yerde kaldı; yürekler ağızlara geldi.
Bileğinden sakatlanan golcü futbolcu saha kenarına alındı ve maçı yedek kulübesinden takip etti.
Osimhen’e oyundan alındıktan sonra buz tedavisi uygulandı.
Galatasaray Kulübü ise Nijeryalı yıldız için teyakkuza geçmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar Osimhen için özel uçak ayarladı ve Nijeryalı yıldızı İstanbul’a getiriyor.
Golcü futbolcu bugün Galatasaray sağlık heyetinin kontrollerinden geçecek ve sakatlık durumuna bakılacak.
Sarı-kırmızılı kulüp tetkik sonuçlarına göre hareket edecek ancak Osimhen’in 18 Eylül’deki Frankfurt maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Golcü futbolcunun Eyüpspor karşısında riske edilmemesi ve ileri uçta Barış Alper Yılmaz’ın süre alması bekleniyor.