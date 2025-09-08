Habertürk
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı - Otomobil Haberleri

        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı

        Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih Otomobil Fuarı bugün kapıları açıyor. 2 yılda bir düzenlenen etkinlikte bu yıl 'made in Türkiye' damgalı otomobiller boy gösterecek. Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak fuarda, Renault ve Hyundai de Türkiye'de üreteceği yeni modellerini ilk kez sergileyecek

        Giriş: 08.09.2025 - 07:23 Güncelleme: 08.09.2025 - 07:29
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Otomotiv dünyasının merakla beklediği IAA Mobility 2025, bugün kapılarını açıyor. Etkinlik, Türkiye'de üretilen otomobillerin gövde gösterisine sahne olacak.

        2 yılda bir Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük otomobil fuarı olma özelliği taşıyan fuarda, ev sahibi Alman markalardan Mercedes-Benz, BMW, Opel, Volkswagen, Porsche ve Audi yer alıyor.

        Avrupa için Almanya'nın Köln kentinde üretim yapan Amerikalı Ford da Münih'te boy gösteriyor.

        Çin'den ise Xpeng, Aito, Changan gibi markaların yanı sıra, Manisa'da fabrika kurma hazırlıklarını sürdüren BYD de bu yıl fuara katılıyor.

        IAA Mobility 2025'in Türkiye'yi yakından ilgilen katılımcıları ise bugüne kadar ilk kez bir otomobil fuarına katılacak olan Togg ile Türkiye'de fabrikaları bulunan Renault ve Hyundai olacak.

        TOGG'UN YURT DIŞI AÇILIMI BAŞLIYOR

        Bugüne kadar otomobil fuarları yerine teknoloji etkinliklerinde boy göstermeyi seçen yerli elektrikli otomobil markası Togg'un yurt dışı açılımına Almanya'dan start verilecek.

        Bugün Münih'teki fuarda düzenlenecek etkinlikte, Togg'un ilk modeli T10X ve yeni modeli T10F'nin dünya lansmanları gerçekleştirilecek.

        Togg'un lansmanında şirketin CEO'su Gürcan Karakaş'ın da bir sunum yapması bekleniyor.

        Fuarın ardından ise Togg'un Almanya'daki satışlarının başlaması ve böylece yerli otomobil markasının ihracatına da start verilmesi hedefleniyor.

        BURSALI CLİO YENİ NESLİ İLE SAHNEYE ÇIKACAK

        35 yıldır Renault’nun en çok satan modeli olan Clio'nun altıncı nesli de Münih'te dünyaya tanıtılacak.

        Yeni Renault Clio’nun dünyaya tanıtılacağı basın konferansı, bugün Türkiye saatiyle 18.30’da gerçekleştirilecek. Dünya lansmanının ardından yeni Renault Clio, 9 Eylül Salı ile 14 Eylül Pazar günleri arasında Münih'in merkezindeki Odeonsplatz'da halka açık olarak sergilenecek.

        Bursa'da Oyak Renault Fabrikaları. Fransız markanın B-segmentte yer alan temsilcisi Clio'nun ana üretim üssü olarak görev yapıyor.

        Renault standında, Türkiye'de üretileceği daha önce açıklanan SUV model Boreal'in de yer alması bekleniyor.

        İZMİT'TE ÜRETİLECEK 'ELEKTRİKLİ' TANITILACAK

        Bir diğer yerli üretici Hyundai de, İzmit fabrikasında üreteceği yeni modelinin tanıtımını Münih'te gerçekleştirecek.

        Koreli markanın İzmit'te üreteceği ilk yüzde yüz elektrikli otomobil olma özelliğini de taşıyan yeni modelinin, gerçekleştirilecek dünya prömiyerinin ardından seri üretimine başlanması hedefleniyor.

        Hyundai'nin İzmit'teki elektrikli araç yatırımının duyurulduğu Mart ayında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini bildirmiş ve "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullanmıştı.

