        Yeni Renault Clio tanıtıldı - Otomobil Haberleri

        Renault Clio'da 6'ncı perde! Üretim üssü Bursa olacak

        Renault'nun en çok satan modeli olan Clio'nun altıncı neslinin dünya lansmanı Münih IAA Mobility 2025'te gerçekleşti. Bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio'nun üretildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio için de üretim merkezi olacak. Bursa'da Eylül'de üretime başlayacak olan yeni Clio, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de yollarda olacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 08:35 Güncelleme: 09.09.2025 - 08:35
        Bursalı Clio'da yeni dönem
        Satışa sunulduğu ilk günden bugüne kadar, Renault’nun hem dünya çapında hem de Türkiye’de en çok satan modeli olan Clio yenilendi.

        Fransız markanın b-segmentteki temsilcisi Clio’nun yeni neslinin dünya lansmanı, Münih IAA Mobility 2025’te gerçekleştirildi.

        Clio, satışa sunulduğu 1990 yılından bugüne kadar dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşarak markanın en çok satılan modeli unvanına ulaştı.

        Yapılan açıklamaya göre, Türkiye yeni modelin üretim üssü olmaya devam edecek. Öyle ki, bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio’nun üretildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio için de üretim merkezi olacak.

        Bursa'da Eylül’de üretime başlayacak olan yeni Clio'nun, 2026’nın ilk çeyreğinde ise Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

        Yeni Clio ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Bugüne kadar Türkiye yollarına çıkan 600 binden fazla Clio’nun başarısı, Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu. Bursa’da üretiliyor olması, hem yerli üretime verdiğimiz önemi hem de Türkiye’nin global üretim zincirindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. Yeni Clio’nun, önceki nesillerinde olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

        'RENAULT'UN BEŞ BÜYÜK MERKEZİNDEN BİRİ TÜRKİYE'

        Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, "Renault markamızın en ikonik modellerinden biri olan Clio’nun 6'ıncı neslini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Verimlilik açısından Renault Grubu’nun en önemli üretim merkezlerinden biri olan Oyak Renault Fabrikasında bugüne kadar Clio ailesinden 5 milyonun üzerinde araç ürettik. Tamamıyla yenilenen yeni Clio’nun üretimine Eylül ayı itibarıyla başlayacağız" dedi.

        2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında dört yeni modelin üretileceğini daha önce duyurduklarını kaydeden Jaillet, "Bugüne kadar Duster, Boreal ve Clio modellerini müşterilerimizle buluşturduk. Kalan model için hazırlıklarımıza ve uzun vadeli stratejimiz üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye, Renault Group’un küresel stratejisinde beş büyük merkezden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel yapı taşlarından birini temsil ediyor. Güçlü ortağımız Oyak ile birlikte, yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        17 MİLYON ADET SATILDI

        Renault CEO'su Fabrice Cambolive de, "Clio’yu her zaman kültürel bir sembol ve Renault kimliğinin önemli bir parçası olarak gördük. Clio denilince aklınıza Renault geliyor, Renault denilince ise aklınıza Clio geliyor. Yaklaşık 17 milyon adet satan Clio, en çok satan ürünümüz. Clio, her yeni nesilde sınıfının standartlarını yeniden tanımlıyor. Aynı yaklaşımı bu altıncı nesilde de uyguladık; tasarımı, motor seçeneklerini ve entegre Google dahil özelliklerini daha da geliştirdik" diye konuştu.

        TASARIMI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

        Baştan aşağı yenilenen Clio, Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ön yüzdeki ince LED farlar, geniş hava girişleri ve markanın elmas logosuyla birleşerek öncüsünden farklı bir görünüm sergiliyor. Arka kısımda ise yeniden tasarlanan stop lambaları ve krom detaylar araca sportif bir hava katıyor.

        Yeni Clio 4.11 metre uzunluğa, 1.76 metre genişliğe ve 1.45 metre yüksekliğe sahip. 2.59 metrelik dingil mesafesi sayesinde hem ön hem arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sağlanıyor. Bagaj hacmi standart versiyonlarda 391 litre iken, hibrit versiyonda 301 litre olarak sunuluyor.

        Clio’nun iç mekânı da, daha kaliteli malzemeler ve ergonomik detaylarla yenilendi. Yeni döşeme seçenekleri ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı markanın sürdürülebilirlik anlayışının bir yansıması olarak Clio'da yer aldı.

        Aracın kabininde de 10.1 inçe kadar büyüklüğe sahip dokunmatik multimedya ekranı, Google entegrasyonlu OpenR Link sistemi ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto desteğiyle her an bağlantıda kalmayı sağlıyor.

        2 FARKLI MOTOR İLE GELECEK

        Yeni Clio, Renault’nun full hybrid E-Tech 160 hp motoru ile geliyor. Şehir içinde yüzde 80’e kadar elektrikli sürüş deneyimi sunan Clio, yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Tüketim değeri ise 100 km’de 3.9 litre olarak açıklanıyor.

        Verilen bilgiye göre, Full Hybrid E-Tech 160 hp versiyonu ve 1.2 TCe 115 hp versiyonu 6 ileri EDC otomatik şanzımanla beraber alınabilecek.

        Full hybrid E-Tech motor 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 8,3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise 170 km/s olarak açıklanıyor. 1.2 TCe 115 hp motor da 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10.1 saniyede ulaşıyor. Bu motor ile Clio'nun maksimum hız değeri 170 km/s olarak açıklanırken, ortalama yakıt tüketimi de 5.1 lt/100 km aralığında seyrediyor.

