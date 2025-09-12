Habertürk
        Antalya haberleri: Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış | SON DAKİKA HABERİ

        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!

        Antalya'da, 2.5 yıl önce 56 yaşındaki Muharrem Barış ve kız arkadaşı 44 yaşındaki Berna Shermetova'nın yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığı saptandı. Tutuklanan şüphelilerden 26 yaşındaki İsmail Özgünlü'nün evin perdesini dışardan yaktığı tespit edildi

        Giriş: 12.09.2025 - 15:40 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:42
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak’ta, 3 Şubat 2023 günü saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı.

        Evden alev yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

        İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni bulundu.

        ÖLENLER SEVGİLİ ÇİFTTİ

        Polis, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

        ALACAK ANLAŞMAZLIĞI BELİRLENDİ

        3 ay önce başka bir olayı araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Shermetova ve Özgünlü'nün öldürülmüş olabileceğine ilişkin bilgi üzerine bu dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Muharrem Barış ile İsmail Özgünlü (26) arasında alacak anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu belirledi.

        PERDEYİ TUTUŞTURUP YANGIN ÇIKARMIŞ

        Ekipler, olay günü İsmail Özgünlü'nün Muharrem Barış'a ait evin perdesini pencere dışından tutuşturup, yangın çıkardığını, Mürüvet Çakır (19) ve Mehmet Uslu'nun da (46) olaya dahil olduğunu tespit etti.

        KIRKLARELİ'DE YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başka suçlardan dolayı cezaevinde olan İsmail Özgünlü ve Mehmet Uslu'nun ifadesini alırken, Mürüvet Çakır'ı ise Kırklareli'de yakalayıp, gözaltına aldı. İsmail Özgünlü, suçlamaları kabul etmezken, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu ise olayı gerçekleştiren kişinin Özgünlü olduğunu ileri sürdü.

        ÜÇÜ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Uslu ve Çakır'ın ifadelerinde olay yerine gittiklerini ancak yangını İsmail Özgünlü’nün çıkardığını söylediği belirtildi. İfade işlemleri tamamlanan İsmail Özgünlü, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu tutuklandı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
