Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak’ta, 3 Şubat 2023 günü saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı.

Evden alev yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'daki habere göre itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni bulundu.

ÖLENLER SEVGİLİ ÇİFTTİ

Polis, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

ALACAK ANLAŞMAZLIĞI BELİRLENDİ

3 ay önce başka bir olayı araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Shermetova ve Özgünlü'nün öldürülmüş olabileceğine ilişkin bilgi üzerine bu dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Muharrem Barış ile İsmail Özgünlü (26) arasında alacak anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu belirledi.

PERDEYİ TUTUŞTURUP YANGIN ÇIKARMIŞ

Ekipler, olay günü İsmail Özgünlü'nün Muharrem Barış'a ait evin perdesini pencere dışından tutuşturup, yangın çıkardığını, Mürüvet Çakır (19) ve Mehmet Uslu'nun da (46) olaya dahil olduğunu tespit etti.