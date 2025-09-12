Habertürk
Habertürk
        Yeni Toyota Corolla Çin'de ortaya çıktı - Otomobil Haberleri

        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı

        Japon otomobil üreticisi Toyota'nın tam 12 nesildir ürettiği ve en çok satılan otomobili unvanını taşıyan modeli Corolla'nın, kapsamlı bir tasarım değişikliğine gideceği ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, yeni Corolla'nın yenilenen ön yüzü ve arka kısmı yer aldı

        Giriş: 12.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:49
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Dünyadaki üretim adreslerinden biri de Türkiye olan Toyota Corolla'nın yeni tasarımı ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Corolla'nın yeni neslinin fotoğraflarını paylaştı.

        Sedan versiyonu ile ortaya çıkan yeni Corolla'nın yenilenen ön yüzü, markanın C-HR, bZ4X ve Prius gibi modellerinden izler taşıyor. Aracın arkasındaki değişimlerin ise ön kısma göre daha sınırlı kaldığı anlaşılıyor. Ayrıca, fotoğraflarda Corolla'nın yeni bir neslinin sıfırdan geliştirilmediği, bunun yerine mevcut modele ağır bir makyaj yapıldığı görülüyor.

        Güncellenen versiyon, mevcut Corolla ile karşılaştırıldığında daha ince farlara, daha keskin ve açılı bir buruna ve daha küçük ön ızgaralı bir tampon tasarımına sahip. Paylaşılan fotoğraflarda otomobilin kabin içinden ise herhangi bir görsel bulunmuyor.

        Şuan için, yenilenen Corolla'nın ne zaman resmi olarak tanıtılacağı veya bu versiyonun yalnızca Çin'e özel olup olmadığı belli değil.

        2019 yılından bu yana Corolla'nın 12'inci nesli yollarda. Avrupa'da satılan Corollaların sedan karoseri Türkiye'de, hatchback ve stationwagon karoser seçenekleri ise İngiltere'de üretiliyor. Corolla en son 2023 yılında sınırlı bir makyaj operasyonu geçirmişti.

