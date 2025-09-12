Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı - 12 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji'den Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 07:19 Güncelleme: 12.09.2025 - 07:19
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

        Az bulutlu ve açık

