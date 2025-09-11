Merkez Bankası rezervlerinde rekor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 91 milyar 31 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 605 milyon dolar artışla 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolardan 180 milyar 107 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):