Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
İzmir'in Urla ilçesinde, eğlence mekanında eski sevgilisi 34 yaşındaki R.G. tarafından tabancayla vurulan 33 yaşındaki Selin Angun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 kişi ise tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan R.G., ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu. Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor
İzmir'de olay, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam yaşandı. Edinilen bilgiye göre R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÜÇ KİŞİ SİLAHLA VURULDU
AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN CAN VERDİ
Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
KATİL ÖLÜ BULUNDU
Olayın ardından kaçan zanlı R.G., ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu. Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.