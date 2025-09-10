Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!

        Teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çekya Futbol Federasyonu, milli takım için Fatih Terim'i gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 20:29 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldı.

        2

        Çek basınından iSport'un haberine göre; milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı planlayan Çekya Futbol Federasyonu, Fatih Terim'i de değerlendiriyor.

        3

        Haberin detayında Fatih Terim ile birlikte 5 farklı adayın daha olduğu belirtilirken kararın kısa süre içerisinde verileceği de aktarıldı.

        4

        Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı.

        5

        Terim, Ağustos 2017'de görevden ayrıldığından bu yana milli takımlarda görev yapmadı.

        6

        SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

        Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?