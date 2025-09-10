Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
Teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çekya Futbol Federasyonu, milli takım için Fatih Terim'i gündemine aldı.
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldı.
Çek basınından iSport'un haberine göre; milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı planlayan Çekya Futbol Federasyonu, Fatih Terim'i de değerlendiriyor.
Haberin detayında Fatih Terim ile birlikte 5 farklı adayın daha olduğu belirtilirken kararın kısa süre içerisinde verileceği de aktarıldı.
Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı.
Terim, Ağustos 2017'de görevden ayrıldığından bu yana milli takımlarda görev yapmadı.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI
Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.