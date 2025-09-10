Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim: 25 protestocu hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal, 48 saattir "Z" kuşağının yoğun protestolarına sahne oluyor.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya yasaklarının ilanının ardından başlayan protestolara polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalesi nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 633 kişi yaralandı.

Başbakan K.P. Sharma Oli, protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

2 gündür süren ölümcül yolsuzluk karşıtı protestoların Başbakan K.P. Sharma Oli'yi istifaya zorlamasının ardından bugün başkent Katmandu'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken askerler Nepal parlamentosunu korudu ve ıssız sokaklarda devriye gezdi.

Nepal ordusu, ilgili tarafların protestoların ardından durumla mücadele etmek ve sorunu çözmek için koordinasyon halinde olduğunu söyledi. Medya da yetkililer ve protestocuların görüşmeler yapması için hazırlıkların yapıldığını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Protestocuların çoğunun gençlerden oluşması ve hükümetin yolsuzlukla mücadele ve ekonomik fırsatları arttırma konusundaki başarısızlığını dile getirmeleri nedeniyle gösteriler "Z kuşağı protestoları" olarak adlandırılıyor.

Eylemciler kendilerini Z kuşağı (1997- 2012 arası doğanlar) olarak tanımlıyor. Protestoları yöneten merkezi bir lider kadrosu yok ama bir dizi gençlik kollektifi itici güç olarak ortaya çıktı. Bu gruplar internet üzerinden eylem çağrıları ve güncellemeler yapıyor. Eski başyargıç geçici başbakanlık görevine isteniyor Yüksek Mahkeme Barosu sekreteri Raman Kumar Karna, genç eylemcilerin eski başyargıç Sushila Karki'nin geçici başbakan olmasını istediklerini söyledi. Protestocular tarafından danışılan Karna, grubun öneriyle birlikte ordu şefiyle görüşeceğini belirtti. Televizyon görüntüleri gençlerin bazı hasarlı binaları temizlediğini ve yollardan ve parlamento yakınındaki alanlardan enkazları temizlediğini gösterdi. Yüksek mahkemeden bakanların evlerine ve Oli'nin özel konutuna kadar birçok hükümet binası da protestolar sırasında ateşe verildi, huzursuzluk ancak başbakanın istifasının ardından yatıştı. Ordu, sokağa çıkma yasağının yarın sabaha kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Balaram K.C. protestocuları, ordunun kanun ve düzeni sağlamaya yardımcı olacağı bir müzakere ekibi kurmaya çağırdı ve yeni seçimler yapılması tavsiyesinde bulundu.