        Haberler Magazin Ece Seçkin'i tehdit eden kişi yakalandı - Magazin haberleri

        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi yakalandı

        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kendisini ve eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden kişinin yakalanması için dün "İmdat" çağrısında bulunmuştu. Seçkin ve Terlemez'i tehdit eden A.U.S, emniyet güçleri tarafından yakalandı

        Giriş: 10.09.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.09.2025 - 14:20
        Tehdit eden kişi yakalandı
        Ece Seçkin, kendisini ve pilot eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır ölümle tehdit eden kişinin yakalanması için "İmdat" çağrısı yapmıştı.

        Ece Seçkin, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen şahsın, farklı numaralardan tehditlerine devam ettiğini dile getirdi. Seçkin, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na seslenerek yardım istedi.

        Ece Seçkin - Çağrı Terlemez
        Ece Seçkin - Çağrı Terlemez

        Ece Seçkin, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime; "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.

        İSTANBUL POLİSİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; ünlü şarkıcının bu açıklamalarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Tehdit – Hakaret – Israrlı Takip” olayı ile ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda şüphelinin A.U.S. adlı kişi olduğu belirlendi.

        4 YILDIR TACİZDE BULUNUYOR VE TEHDİT EDİYOR

        Yapılan incelemelerde; şüphelinin, şarkıcı Ece Seçkin’i ısrarla takip ederek tehdit ettiği belirlendi. Derinleşen soruşturmada Seçkin’in eşi Çağrı Terlemez’in de şüpheli A.U.S tarafından yaklaşık 4 yıldır sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığı tespit edildi.

        YAKALANDI

        Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.U.S’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli A.U.S, 'Tehdit – Hakaret' ve 'Israrlı Takip' suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in avukatları, A.U.S'nin yakalanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum" Haberi Görüntüle
        #Ece Seçkin
