        İşsiz Sosyal yardım sisteminde köklü değişiklik yolda - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sosyal yardım sisteminde köklü değişiklik yolda

        Kalkınma Planında yer alan sosyal yardım sisteminin aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden yapılandırılması için ilk adım atılıyor. Yeni sosyal yardım programının pilot bir projeyle bu yılın sonuna kadar başlatılması öngörülüyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 10.09.2025 - 07:27 Güncelleme: 10.09.2025 - 07:27
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Sosyal yardım alanlar sigortalı bir işte çalıştıklarında yardımların kesileceğinden endişe ediyor. İş dünyasından da sık sık sosyal yardım alanların çalışmaktan kaçındıkları, bu nedenle işletmelerin çalıştıracak işçi bulamadıkları yönünde eleştiriler geliyor. Ekonomi yönetimi bir yandan ihtiyacı olanlara sosyal yardım yaparken, diğer yandan da iş dünyasının talebine cevap verecek politikalar üretmeye çalışıyor.

        akivanc@haberturk.com

        2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda sosyal yardım sistemiyle ilgili kapsamlı değişiklik öngörüldü. Bunlar arasında sosyal yardım sisteminin işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanması da bulunuyor.

        2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yönde somut adım öngörüldü. OVP’de aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının bu yılın sonuna kadar pilot bir projeyle başlatılacağı belirtildi.

        Programa göre, sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasındaki bağlantı güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif işgücü programları yaygınlaştırılacak.

        DAHA ÇOK ÇALIŞANA DAHA ÇOK EMEKLİ AYLIĞI

        Programda, bu yılın sonuna kadar ayrıca sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi öngörüldü.

        Sosyal güvenlik sisteminin fiili ve yasal kapsamının genişletilmesi ve kapsamda yer almayan grupların sisteme girişlerinin sağlanması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. Bununla ilgili kanun değişikliği ve idari düzenlemenin 2026 yılının birinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlandı.

        İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

        SAĞLIK GERİ ÖDEMELERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bilişim sistemleri güçlendirilerek, kurumlar arası veri paylaşımı artırılacak. Uzun dönemli mali sürdürülebilirliğe ilişkin göstergelerin düzenli izlenmesi sağlanacak.

        Sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde risk analizini ve hastanelerin davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek.

        Sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi içerecek şekilde genişletilerek tedarik zinciri güçlendirilecek.

        Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla veri analizi yoluyla geri ödeme kriterleri incelenecek. Değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak ve yurt dışından temin edilen ilaçlar gibi hızlı artış gösteren gruplarda harcamaların etkinleştirilmesi sağlanacak.

        #OVP
        #gelir garantili sosyal yardım
        #asgari ücret
        #SGK
