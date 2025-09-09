Beşiktaş Gökhan Sazdağı ile prensipte anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor ve Gökhan Sazdağı ile prensipte anlaşmaya vardı.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı konusunda hem kulüp hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Siyah-Beyazlı ekip bu transfer için Kayserispor'a yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Tecrübeli futbolcu da 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
31 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 2 bin 619 dakika sahada kalmış ve 4 asistlik performans sergilemişti.