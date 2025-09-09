Beşiktaş Gökhan Sazdağı ile prensipte anlaştı!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı konusunda hem kulüp hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.