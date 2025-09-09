İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi’nde ölen Aziz Aşçıoğlu’nun eşi ve çocukları olmak üzere her bir aile ferdi için 1’er milyon maddi ve 3’er milyon TL manevi olmak üzere 20 milyon TL’lik dava sürerken, Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma izninin kesinleşmesi durumunda su diyeti tedavisini uygulayan Uzman Dr. Hamit Çelik hakkında, “İhmali davranışla kasten adam öldürme” suçunda ceza davası açılabilecek.

Dr. Hamit Çelik’in avukatları, Sağlık Bakanlığı’nın bilim heyetinin raporu doğrultusunda, “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” gereğince verdiği soruşturma iznine karşı İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

REKLAM

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, sosyal medya üzerinden, “Su diyeti” adıyla özellikle şeker hastalarına insülin ilaçlarını bıraktırarak tedavi uyguladığını iddia eden Dr. Hamit Çelik hakkında, “İhmali davranışla kasten adam öldürme” suçlamasıyla şu isnatlarda bulunuluyor:

1- Aziz Aşçıoğlu Dr. Hamit Çelik’in, “tedavi” dediği akıl almaz bir yaklaşımın deneği olmuştur. Dr. Hamit Çelik’in, “tedavi” dediği su diyetinin bilimsel dayanağı yoktur. Bu tedavi, metodolojik olarak incelenmemiştir. Sağlık otoriteleri tarafından kabul edilmiş veya edilebilecek bir diyabet tedavisi değildir. Bunun, “etik olarak” izahı yoktur. İlaçların kesilmesinde kendisine, “Acaba ilaçlarım kesilirse bir zarar görür müyüm?” diye sorulduğunda, “Merak etmeyin ben doktorum” diye hastaya güven vererek, “Tıp Doktoru” sıfatıyla danışmanlık yaptığı için alternatif tıp algısını önlemiş; bu tedaviye formel tıbbi bir tedavi gibi yaklaşılmasına vesile olmuştur.

2- Hiçbir muayene-tetkik istenmeden herkes bu tedaviye uygundur, mantığı ile hasta seçimi yapılmamıştır. 3- Antihipertansif ilaç ve tüm insülinleri kesmiştir. Böyle bir hastada asla verilmemesi gereken ağır bir ketotik diyet uygulanmıştır. REKLAM 4- Böyle ağır bir ketotik diyet yapanda ve insülin yokluğunda koma gelişebileceği varsayılmamış ve sadece günde 3 kez kan şekeri ölçümünün bildirilmesiyle takip edilmiştir. 5- Hastanın durumu ağırlaşıp kendisine durumu anlatıldığında bile hastayı bir acil servise yönlendirmemiştir. DOKTORUN SAVUNMASI Sağlık Bakanlığı tarafından savunması alınan ve yapılan inceleme sonucunda heyetin oybirliği ile soruşturma izni verdiği Dr. Hamit Çelik’e telefonla ulaştım. Dr. Hamit Çelik şunları söyledi: “Hastamın vefat ettiği doğru; insülini kestiğim de doğru. İnsülini kesilen hastalarımı yakından takip ediyorum. Değerleri 150 ve 200’ün üzerine çıktığında insüline başlıyoruz. İnsülini kestiğimiz hastalarda üçüncü günden sonra genelde bulantı ve kusma görülüyor. Bu hastamın da şekeri üçüncü ya da dördüncü gün 200 civarına yaklaştı; bulantı ve kusma vardı. O sırada acile mutlaka yönlendirmişizdir. Hatırlamıyorum… Hasta acile gidiyor; kan değerlerine bakılıyor. Hastanın kalp krizinin göstergesi olan Troponin değeri yüksek. Şeker komasında Troponin yükselmez. Burada hasta kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi de merdiven de çıksa yol yürüse de olabilir.”

REKLAM Hastalarından tetkik istememesi konusunda Dr. Hamit Çelik şunları söyledi: “Hiçbir hastamdan tetkik-tahlil istemiyorum. Bugüne kadar 40 bin hasta tedavi ettim. Bazı kanser ilaçları hariç bütün ilaçları kullanmayı bıraktırıyorum. İleri Tip-1 diyabette insülini birinci günde kesiyorum. Çocukluktan genetik olanları kesmiyorum. Tip-1 Tip-2’ye dönenleri takip ediyorum. Bütün kronik hastalıkların ilaçlarını bıraktırdım.” ÖLÜM-KALIM SORUSU Dr. Hamit Çelik, soruşturma konusu olan ve hepimizin hayatını bir şekilde etkileyecek olan hayati meseleyi şu soruyla açıkladı: “Hayatını kaybeden hastam, insülini bıraktırmam nedeniyle mi kalp krizinden dolayı mı öldü? Yoksa ketoasidozdan dolayı mı kalp krizi geçirdi? Bilim kurulları bunu inceliyor” dedi. HASTANIN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATTI Dr. Hamit Çelik, hayatını kaybeden hastası Aziz Kuşçuoğlu’nu hastanede ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Gittim baktım; hastanın yakınları ile konuştum. Bunun bir ketoasidoz koması olduğunu düşündüm. Karısına ‘Muhtemelen insülini bıraktırmama bağlıdır dedim. Sonra öğrendim ki hastanın tahlilleri yapılmış. Tahlillerde Troponinin yüksek çıktığını gördüm. Kalp krizi demişler. Hasta sağlıklı iken kalp krizi riskinin yüksek olduğu görülmüş.”

REKLAM Hasta yakınlarının bu olayı kendisine karşı kullandığını öne süren Dr. Hamit Çelik, şunları söyledi: “Her birey için 6 milyon TL olmak üzere toplam 30 milyon TL tazminat talep ettiler. Hasta ölebilir, ancak bu şekilde art niyetli olmaları kötü. Su diyeti çaresiz hastalar için mucizevi bir tedavi. Çoğuna insülini bıraktırdım. Hepsi kilo verdi, kronik hastalıklardan kurtuldu, obez olmaktan çıktı. Benim amacım burada ismim etkilensin ama su diyeti tedavisine halel gelmesin. Bundan para da kazanmıyorum. Ben kardiyoloji hekimiyim, dâhiliye ihtisasım da var. Şu anda herkes su diyetini konuşuyor.” SU DİYETİ VE OLAYIN SEYRİ Hayatını kaybeden Aziz Aşçıoğlu, bir televizyon programında gördüğü Dr. Hamit Çelik’in su diyeti tedavisi için whatsapp hattından iletişime geçti. İlk görüşmede kendisine, “Yaş, kilo, boy ve kısaca şikâyetlerinizi yazın” denildi. Verilen yanıt üzerine, “Tedavi 30 gün” denilerek bir başlangıç diyet programı önerildi. Aziz Aşçıoğlu’na, “Kullandığınız bütün ilaçları bırakın” denildi. Hasta, ilaçlarını bırakıp diyet programını uygulamaya başladıktan sonra her geçen gün daha kötüye gitti. Hasta, günde dört kez şeker ölçüm sonuçlarını düzenli olarak Dr. Hamit Çelik’e iletti ve her seferinde, “devam” yanıtını aldı. Aşçıoğlu’nun şeker ölçümleri 160-190 gibi seviyelerde seyretti.

REKLAM Soruşturma dosyasında hayatını kaybeden Aziz Aşçıoğlu ile ilgili Doktor Hamit Çelik’in, “Hastayı üç gün sonra insüline başlatmayı düşünmüştüm ama başta benimle iletişimini kesmişti” ya da “Hatırlamıyorum ama insülinlerini başlatın demişimdir” gibi muğlak ifadeler kullandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı bilim heyetinin raporu doğrultusunda, Savcılığa yapılan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: “Sadece insülinin kesilmesi tıbbi hata değil böyle bir hastaya neredeyse kalorisi olmayan bir diyetle tamamen aç bırakarak oldukça ketotik (vücudun kendi dokularını yıkıp enerji kaynağı olarak kullanmaya başlanan-otofaji vücudun kendi kendini yemesi sonucunda oluşur) bir diyet uygulanması da tıbben hatadır. Diyabetik ketoasidor olmaması zaten mucize olurdu. Üstelik Doktor, 23 yıldır diyabetik, kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyonu olduğu anlaşılan Aziz Aşçıoğlu’nun hiçbir tıbbi kaydını istememiş, tetkik yaptırmamış, koroner anjiyografi yaptırtmamış; hastaya sadece kan şekerini takip edin ve bana söyleyin yeterli diye iptidai bir yöntemi geliştirmiştir. Yazışmalarda görüldüğü üzere, doktor hastada ketoasidor gelişmiş olabileceğini öngöremeyip, acil servise gidin demek yerine, “soda-limon-ekşi elma yiyin” diyerek diyete devam etmesini istemiş ve hastanın durumunun ağırlaşmasına yol açmıştır.