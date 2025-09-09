Galatasaray'da iki lider gitti iki lider geldi!
Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray iki önemli ayrılığını iki önemli takviyeyle doldurdu.
Fernando Muslera sonrasında kaleye Trabzonspor’la şampiyonluk yaşayan; bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır transfer edildi.
14 sezonluk rekorlarla dolu bir dönem sona ererken Muslera’dan boşalan eldivenler büyük camia baskısını yakından tanıyan ve lider karakterli bir kaleciye emanet edilmiş oldu.
Sarı-kırmızılıların hem saha içi hem soyunma odasındaki liderlerinden biri olan Dries Mertens de futbol hayatına nokta koydu.
Galatasaray Mertens’in boşluğunu da İlkay Gündoğan’la doldurdu.
Kariyerinde hep zirveye oynayan takımlarda geçiren tecrübeli futbolcu Manchester City’de kaptanlık yaptı.
5 Premier Lig şampiyonluğunda başrollerden birini oynayan İlkay İngiliz deviyle Şampiyonlar Ligi kupası da kaldırdı.
Pep Guardiola’nın her fırsatta övgüler dizdiği 34 yaşındaki orta saha teknik heyetin de elini güçlendirdi.
Sezona Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle başlayan Galatasaray’da İlkay Gündoğan 10 numarada oynayabilmesiyle Mertens’in ikamesi olacak.
Kemerburgaz’da ayağının tozuyla fark yaratan isimlerden olan İlkay’ın Eyüpspor maçına 11’de başlaması bekleniyor.