        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da iki lider gitti iki lider geldi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da iki lider gitti iki lider geldi!

        Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray iki önemli ayrılığını iki önemli takviyeyle doldurdu.

        Giriş: 09.09.2025 - 09:47 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:52
        1

        Fernando Muslera sonrasında kaleye Trabzonspor’la şampiyonluk yaşayan; bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır transfer edildi.

        2

        14 sezonluk rekorlarla dolu bir dönem sona ererken Muslera’dan boşalan eldivenler büyük camia baskısını yakından tanıyan ve lider karakterli bir kaleciye emanet edilmiş oldu.

        3

        Sarı-kırmızılıların hem saha içi hem soyunma odasındaki liderlerinden biri olan Dries Mertens de futbol hayatına nokta koydu.

        4

        Galatasaray Mertens’in boşluğunu da İlkay Gündoğan’la doldurdu.

        5

        Kariyerinde hep zirveye oynayan takımlarda geçiren tecrübeli futbolcu Manchester City’de kaptanlık yaptı.

        6

        5 Premier Lig şampiyonluğunda başrollerden birini oynayan İlkay İngiliz deviyle Şampiyonlar Ligi kupası da kaldırdı.

        7

        Pep Guardiola’nın her fırsatta övgüler dizdiği 34 yaşındaki orta saha teknik heyetin de elini güçlendirdi.

        8

        Sezona Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle başlayan Galatasaray’da İlkay Gündoğan 10 numarada oynayabilmesiyle Mertens’in ikamesi olacak.

        9

        Kemerburgaz’da ayağının tozuyla fark yaratan isimlerden olan İlkay’ın Eyüpspor maçına 11’de başlaması bekleniyor.

        10
