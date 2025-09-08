Devin Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması: Onu almak imkansızdı!

EDERSON TRANSFERİ

Manchester City'den transfer edilen Ederson ile ilgili konuşan genç futbol insanı, "Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz. Ederson, takımımıza çok şey katabilir ve katacaktır. Ayrıca her şeyi kazanmış bir oyuncu. Biz de bu şampiyonluk zihniyetini mutlaka kazanmak istiyorduk." diye konuştu.