Dünyanın yedi harikası varsa Nemrut neden sekizinci harika olarak anılıyor?

NEMRUT’UN TARİHİ VE ÖNEMİ

Nemrut Dağı, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından kutsal bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Kral, hem tanrılara hem de kendisine olan bağlılığını göstermek amacıyla devasa heykeller ve anıt mezar inşa ettirmiştir. Bu nedenle Nemrut, sadece bir mezar değil; aynı zamanda bir kült ve sanat merkezi olarak da büyük öneme sahiptir.