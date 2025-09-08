Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı!

BARCELONA’DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United’a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.