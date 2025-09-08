2026 ortalama dolar kuru ve bütçesi belli oldu

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında program hakkında bilgi verdi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan, bu hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapılacağı için gazetecilerden soru almadı.

OVP’de ortalama dolar kurunun 2025 yılında 39,63TL olacağı, 2026 yılında 46,60 TL, 2027 yılında 50,71 TL, 2028 yılında ise 53,76 TL olacağı hesaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendilerinin bir dolar kuru hedefi bulunmadığını, ancak OVP hazırlanırken kullanılan hesabi bir rakam bulunduğunu vurguladı.

OVP’de 2025 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşme tahmini ile 2026 yılı bütçe hedeflerine de yer verildi. Buna göre, başlangıçta 2025 yılı için 14 trilyon 731 milyar lira olarak öngörülen bütçe harcamaları 14 trilyon 674 milyar lirada kalacak. Faiz harcamaları 1 trilyon 950 milyar liralık başlangıç ödeneğinin üzerine çıkarak 2 trilyon 53 milyar lira olacak. Gelirler ise 12,8 trilyon lira olarak öngörülmüşken gerçekleşmenin 12 trilyon 466 milyar lirada kalması bekleniyor. Vergi gelirleri başlangıçta 12 trilyon 630 milyar lira öngörülmüşken, gerçekleşmenin 10 trilyon 733,6 milyar lirada kalacağı tahmin ediliyor. Bütçe açığı ise başlangıçta 1 trilyon 931 milyar lira öngörülmüşken gerçekleşmenin 2 trilyon 208,3 milyar lira olacağı tahmin edildi.