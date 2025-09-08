OVP'de yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik vurgu

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da detaylarını aktardığı OVP'de yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik de ayrıntılar açıklandı.

Programda yeşil dönüşüm sürecinin; yenilenebilir enerji yatırımları, yerli teknoloji geliştirme kapasitesi ve sürdürülebilir finansman araçlarıyla desteklenerek başta enerji, ulaştırma, sanayi ve

tarım sektörlerinde olmak üzere düşük karbonlu üretim, kaynak verimliliği ve döngüsel

ekonomi gibi uygulamalarla hızlandırılacağı ifade edildi.

Programda İklim Kanunu'nun uygulamasına yönelik sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim

değişikliğine uyuma ilişkin düzenlemeleri içeren ikincil mevzuat hazırlıklarının

tamamlanarak uygulamaya konulacağı açıklanırken, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) tamamlanan hukuki altyapısıyla uygulamaya geçirileceği, AB'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM)'nın tesis edilmesine ve ETS gelirlerinin yeşil dönüşümün finansmanında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği de belirtildi.

Program kapsamında ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın sektörlere etkileri değerlendirileceği, AB düzenlemelerinden etkilenecek sektörler için düşük karbonlu sektörel yol haritaları tamamlanacağı vurgulandı.

UZMAN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK

Yeşil dönüşüm sürecinde işletmelerin çevresel etkilerini izleyip şeffaf biçimde raporlamasını sağlamak amacıyla uzman insan kaynağı yetiştirileceği, raporlama standartları ve denetim altyapısı güçlendirilerek ihracatta çevresel düzenlemelere uyum ve rekabet gücü artırılacağı da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında açılacak çağrılar yoluyla sanayide sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve iklim dostu teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edileceği de ifade edilirken, imalat sanayiinde eko-tasarım ve sürdürülebilir ürünlere ilişkin mevzuat takip edilerek karbon ayak izi başta olmak üzere göstergelerin hesaplanması ve izlenmesi için mevzuat çalışmaları tamamlanacağı belirtildi.

Hayata geçirilen Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında ulusal geri kazanım oranının da yükseltileceği ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları özendirileceği belirtildi.