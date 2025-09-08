Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'yi açıklıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'yi açıklıyor

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz" dedi

        Giriş: 08.09.2025 - 09:18 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:29
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklıyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır" diyen Yılmaz "Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır" diye ekledi.

        Yılmaz ayrıca "2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte" diye konuştu.

        "Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır" diyen Yılmaz 2026 yılı içerisinde KKM hesaplarının tamamının kapanacağının da görüleceğini vurguladı.

        BÜYÜME HEDEFİ

        Yılmaz büyüme hedefine yönelik "Büyümenin 2026'da yüzde 3,8; 2027'de yüzde 4,3; 2028'de ise yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

        Yılmaz ayrıca "Bütçe açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3ün altında öngörülmektedir" dedi.

