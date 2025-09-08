Bizim Çocuklar, tarihteki en ağır yenilgilerden birini aldı!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında İspanya ile kozlarını paylaştı ve rakibine 6-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet ay-yıldızlıların tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden biri olarak kayda geçti.
60 YIL SONRA 6-0'LIK SKOR!
A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.
KONYA'DA 3. MAĞLUBİYET
Ay-yıldızlılar, 2015 yılından bugüne 9. kez oynadığı Konya şehrinde 3. mağlubiyetini yaşadı. Milliler daha öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı, özel maçta da İtalya'ya karşı kaybetmişti. Türkiye, Konya'da oynadığı diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere oynadığı 643 maçta 241. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte millilerin 252 galibiyet, 150 beraberliği bulunuyor.
TARİHTEKİ EN AĞIR YENİLGİLERDEN BİRİ
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.
En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.
Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.
İSPANYA'YA KARŞI ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET
Ay-yıldızlılar, tarihinde 12. kez karşılaştığı İspanya'ya karşı 7. kez kaybetti. İki ekip arasındaki mücadelelerde 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 maçın 4'ü berabere biterken, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Türkiye tek galibiyetini 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde elde etti.
2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alan 2 ülke arasındaki maçlarda gülen taraf yine İspanya olmuştu. 2016 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanyollar 3-0 kazandı. Bugün Konya'daki müsabaka sonucuyla birlikte Türkiye, rakibine karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.
İki ekip arasındaki müsabakalarda İspanya 3 kez 3 farklı sonuçla galip ayrılırken, bugünkü skor rekabetteki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.