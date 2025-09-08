Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, tarihteki en ağır yenilgilerden birini aldı! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, tarihteki en ağır yenilgilerden birini aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında İspanya ile kozlarını paylaştı ve rakibine 6-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mağlubiyet ay-yıldızlıların tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden biri olarak kayda geçti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2025 - 00:37 Güncelleme: 08.09.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında İspanya ile kozlarını paylaştı ve rakibine 6-0'lık skorla mağlup oldu.

        60 YIL SONRA 6-0'LIK SKOR!

        A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı. Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı. 4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

        KONYA'DA 3. MAĞLUBİYET

        Ay-yıldızlılar, 2015 yılından bugüne 9. kez oynadığı Konya şehrinde 3. mağlubiyetini yaşadı. Milliler daha öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı, özel maçta da İtalya'ya karşı kaybetmişti. Türkiye, Konya'da oynadığı diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

        REKLAM

        Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere oynadığı 643 maçta 241. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte millilerin 252 galibiyet, 150 beraberliği bulunuyor.

        TARİHTEKİ EN AĞIR YENİLGİLERDEN BİRİ

        A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.

        En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.

        Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.

        İSPANYA'YA KARŞI ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET

        Ay-yıldızlılar, tarihinde 12. kez karşılaştığı İspanya'ya karşı 7. kez kaybetti. İki ekip arasındaki mücadelelerde 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 maçın 4'ü berabere biterken, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Türkiye tek galibiyetini 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde elde etti.

        2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alan 2 ülke arasındaki maçlarda gülen taraf yine İspanya olmuştu. 2016 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanyollar 3-0 kazandı. Bugün Konya'daki müsabaka sonucuyla birlikte Türkiye, rakibine karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

        İki ekip arasındaki müsabakalarda İspanya 3 kez 3 farklı sonuçla galip ayrılırken, bugünkü skor rekabetteki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar