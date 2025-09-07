Habertürk
        Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı!

        Beşiktaş, gündemine aldığı Al Shabab forması giyen Yannick Carrasco'nun transferinden, yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.09.2025 - 12:15
        1

        Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgilenmiş ve 32 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlamıştı.

        2

        Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen Yannick Carrasco transferi rafa kalktı.

        3

        Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Carrasco'nun yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçti.

        4

        Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyordu.

        5

        Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Al Shabab ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        6

        Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 1 maçta forma giyen Carrasco, 1 gol kaydetti.

