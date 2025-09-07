Beşiktaş'ta Yannick Carrasco transferi rafa kalktı!
Beşiktaş, gündemine aldığı Al Shabab forması giyen Yannick Carrasco'nun transferinden, yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçti. İşte detaylar...
Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Al Shabab forması giyen Belçikalı futbolcu Yannick Carrasco ile ilgilenmiş ve 32 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlamıştı.
Siyah-Beyazlılarda gündeme gelen Yannick Carrasco transferi rafa kalktı.
Sacha Tavolieri'nin aktardığı habere göre Beşiktaş yönetimi, Carrasco'nun yüksek maaş talebi nedeniyle transferden vazgeçti.
Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almak isteyen Carrasco, Avrupa'ya dönüşe sıcak bakıyordu.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Al Shabab ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 1 maçta forma giyen Carrasco, 1 gol kaydetti.