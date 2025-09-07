Arizona'da Müslüman kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava

ABD'nin Arizona eyaletinde polise, Filistin yanlısı bir gösteri sırasında dört Müslüman kadının başörtülerini zorla çıkarması nedeniyle dava açıldı.

Olay, Nisan 2024’te Arizona Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin destekli öğrenci oturma eylemi sırasında yaşandı. Üniversite polisi, Maricopa bölgesi şerif ofisi ve Arizona eyalet polisi ortak operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında yer alan dört Müslüman kadın, gözaltı sırasında başörtülerini zorla çıkarmaya zorlandı ve serbest bırakılana kadar başları açık şekilde tutuldu.

Kadınlardan birinin başörtüsünün çıkarılma anına ait görüntüler sosyal medyada yayılınca insan hakları örgütlerinden büyük tepki geldi. Dava dilekçesinde, bu uygulamanın ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan dini özgürlüklere doğrudan aykırı olduğu, "aleni bir aşağılanma" anlamına geldiği belirtildi. Polis politikalarında ise dini kıyafetlere "makul kolaylıklar sağlanması" gerektiği, başörtüsünün yalnızca güvenlik gerekçeleriyle ve kısa süreliğine çıkarılabileceği yer alıyor.