        12 Dev Adam çeyrek finalde: EuroBasket 2025'te İsveç'i devirdik! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam çeyrek finalde: EuroBasket 2025'te İsveç'i devirdik!

        A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 13:51 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:55
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

        Maça istediği gibi başlayamayan 12 Dev Adam, ilk kez üçüncü çeyrekte öne geçti ve mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

        A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla mücadelede yıldızlaştı. Ercan Osmani 14 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla galibiyete katkı sağladı.

        NAMAĞLUP ÇEYREK FİNALDEYİZ!

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

        İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

        A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

        Son 16 turunda saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

