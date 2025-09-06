12 Dev Adam çeyrek finalde: EuroBasket 2025'te İsveç'i devirdik!

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

Maça istediği gibi başlayamayan 12 Dev Adam, ilk kez üçüncü çeyrekte öne geçti ve mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla mücadelede yıldızlaştı. Ercan Osmani 14 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla galibiyete katkı sağladı.

NAMAĞLUP ÇEYREK FİNALDEYİZ! Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. REKLAM