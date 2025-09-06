12 Dev Adam çeyrek finalde: EuroBasket 2025'te İsveç'i devirdik!
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.
Maça istediği gibi başlayamayan 12 Dev Adam, ilk kez üçüncü çeyrekte öne geçti ve mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla mücadelede yıldızlaştı. Ercan Osmani 14 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla galibiyete katkı sağladı.
NAMAĞLUP ÇEYREK FİNALDEYİZ!
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.
A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
Son 16 turunda saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.