Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Tansiyonum düştü, gözlerim karardı - Voleybol Haberleri

        Mehmet Akif Üstündağ: Tansiyonum düştü, gözlerim karardı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldiği maçın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Cansu Özbay ve takım arkadaşları zafer sonrası duygularını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarı final mücadelesinin ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları:

        "Tarihte bir ilki başardık, final oynayacağız. En iyi derecemiz 6'ncılıktı ama bugün finale yükseldik. Yarınki finalde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnancımızı son topa kadar hiç kaybetmedik. 24 saatimiz kaldı, Brezilya-İtalya galibiyle final oynayacağız. Takımımdan hiç şüphem yok çünkü inanmış bir takımız. Tarihimizde ilk kez bir gümüş madalyayı hak ettik. İnşallah kupayı da alan biz oluruz."

        "TANSİYONUM DÜŞTÜ"

        "Doktorumla izliyordum 'otur, otur' dedi ama oturulacak gibi değildi. Tansiyonum düştü, gözlerim karardı."

        "Olimpiyatta da yarı finale kadar gelebildik. Bütün olumsuzluklar üst üste geldi ama yine de tarihimizde bir ilki yaşadık. Bugün kızlarımızı bu turnuvada da böyle bir karakter ortaya koydu. Mağlubiyet ve puan kaybımız olmadan geldik bu noktaya kadar. İnşallah yarın ülkemize bir ilki daha yaşatırız."

        REKLAM

        EBRAR KARAKURT: "MODUMUZU YAKALADIK"

        Karşılaşmanın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt maç sonrası yaptığı açıklamada, "Finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Biz modumuzu yakaladık. Yenemeyeceğimiz takım yok," dedi. Maçtaki heyecanını ise esprili bir dille anlatan Ebrar, "Vallahi sahada heyecandan bayılıyordum!" ifadelerini kullandı.

        GİZEM ÖRGE: "TARİH YAZDIK"

        Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden libero Gizem Örge ise, "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Tarih yazmanın gerginliğini üzerimizden attık. Finalde bu kez keyif alarak oynayacağız." diyerek hem zaferin hem de baskının büyüklüğünü dile getirdi.

        CANSU ÖZBAY: "İNANANLARA GELSİN!"

        Pasör Cansu Özbay da duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bize inanmayan çok insan vardı. Ama bu zafer, bize inananlara gelsin! Finalde de son damlamıza kadar savaşacağız."

        İLKİN AYDIN: "AĞLAYARAK SEVİNİYORUM"

        Duygusal anlar yaşayan İlkin Aydın, "Sevinçten ağlıyorum. İnşallah yarın altın madalyayı alacağız," sözleriyle Türkiye'nin heyecanına ortak oldu.

        MELİSSA VARGAS: "HAYALİMİZE KOŞUYORUZ"

        Takımın skorer isimlerinden Melissa Vargas ise, "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız," diyerek final için kararlılık mesajı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları