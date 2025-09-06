Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Günlerce kendisinden haber alınmayan Yukay'ın teknesi, Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu.

Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldıktan sonra TCG Alemdar gemisiyle denizden çıkarıldı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Seda Bakan gibi pek çok ünlü ismin de arkadaşı olan Halit Yukay, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, çocuklarıyla taziyeleri kabul etti.

Rania Stypa Yukay, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Halit Yukay'ın cenaze namazı, öğle namazından sonra Marmara İlahiyat Camii'nde kılındı.

Cenazeye Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, evlat acısı yaşayan Halit Yukay'ın babası Muhittin Can Yukay'a destek oldu.

Ünlü oyuncu Seda Bakan da cenazeye katıldı.

Halit Yukay, cenazesi, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

SON OLARAK KIVANÇ TATLITUĞ İLE KONUŞTU

Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında kendisiyle telefon ile konuşan son kişi olarak bilgisi alınmıştı. Tatlıtuğ’un 11 Ağustos’ta, İstanbul'da verdiği ifadesinde, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay’dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay’dan 14.29'da, “Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar” yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi” demişti.