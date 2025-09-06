Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni” öncesi Malatya’da açıklamalarda bulundu. NTV'de yayınlanan bir programa katılan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu anlattı.

“YENİ YAPILAN 500 BİN KONUT LİTVANYA KADAR BİR NÜFUSU İÇERİYOR”

Bakan Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bini aşkın mimar, mühendis ve işçiyle birlikte inşa faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi: Büyüklük itibarıyla baktığımızda yeni yapılan 500 bin konut bugün Litvanya kadar nüfus içeren bir büyüklük. Hatta 5 tane Lüksemburg ediyor. Yani yüzölçümüne baktığınızda Bulgaristan kadar büyük bir yüzölçümünden bahsediyoruz. Bu tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma. O yüzden hep söylüyoruz; devletimizle gurur duyuyoruz. Bugün Avrupa ülkelerine baktığımızda, hatta dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığınızda afetlerde, sellerde heyelanlarda maalesef milletini yalnız bıraktığını görüyoruz. Biz gerçekten Türkiye'de dünyaya örnek olacak bir çalışma sergiliyoruz. Büyüklük itibarıyla baktığınızda da bir Avrupa ülkesi büyüklüğü kadar, hatta küçük Avrupa ülkelerinin kat be kat fazlası diyebileceğimiz bir inşa faaliyeti. Bugün baktığımızda 75 milyar doları aşkın bir finansmandan bahsediyoruz.

REKLAM “1 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZ ARTIK EVİNDE HUZUR İÇİNDE OTURACAK” Bakan Kurum, 300 bin konutun anahtarlarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla vatandaşlara teslim edeceklerini kaydetti: Artık güvenli konutlarda oturacak diyeceğimiz vatandaşımızın sayısı 1 milyon 200 bine ulaşmış olacak. Vatandaşımız artık deprem bölgesinde, huzur ve güven içerisinde oturacak. Konukların 2 yıllık bir süreçte yüzde 70’ini tamamlamış olduk. Bu ne demek? Her 3 afetzededen 2’si artık evine, yuvasına kavuştu. Hedefimiz yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi evlerini, iş yerlerine teslim etmek. “KASIM İTİBARIYLA DEPREM BÖLGESİNDE TÜM KONTEYNERLERİ KALDIRACAĞIZ” Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesindeki eleştirilerine ve depremzedelerin çadırda kaldığı yönündeki iddialarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: Muhalefet bildiğimiz muhalefet maalesef. Vatandaşımızın mutluluğuna, sevinçlerine ortak olmak varken hala eleştirisel doğruyu da görememe penceresinden bakıyorlar. Biz onları değiştiremeyiz. Ben çadırda kalanlarla ilgili açıkçası bir ifade duymadım. Eğer böyle bir ifade varsa da tamamen yalandır. Bugün deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok. 6 Şubat’ta AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, yardımseverlerimizle birlikte yaklaşık 220 bin konteyner kurduk, vatandaşlarımızı bu konteynırlara yerleştirdik. Gelinen süreçte konutlarımızın bitmesiyle birlikte 124 bin konteyneri kaldırdık. Konteynerde yaşayan vatandaşlarımızdan 41 bini de hak sahibi. 29 binine de evi çıkmış ancak farklı sebeplerden ötürü konteynerde oturmaya devam ediyor. Kendi tercihi. Kasım itibarıyla da inşallah deprem bölgesinde tüm konteyner kentler AFAD'ımız koordinasyonunda teker teker kaldırılacak ve vatandaşımız evine yerleşmiş olacak.

REKLAM “BU KONUTLAR MAKET DEĞİL GERÇEK” Bakan Kurum, muhalefetin Antakya ile ilgili eleştirilerine de şu yanıtı verdi: Kültürel değerlerin oldukça fazla olduğu bizim medeniyetimizin sembol şehirlerinden bir tanesi. Takdir edersiniz ki tescilli bir eserin inşası, normal bir eserden çok daha zor. Ama Kültür Bakanlığımız bu noktada gerçekten yoğun bir çalışma yürütüyor. Diğer taraftan Hatay'da 150 bin hak sahibi vatandaşımız var ve vatandaşlarımızın iş yerlerinin tamamının inşası başlamıştır. Görsellerde de gördüğümüz bu konutlar maket değil gerçek. Yani bunlar bir eser. Bir alın terinin ürünü. Ve yarın itibarıyla Hatay genelinde 86 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Tüm bu alanları, topyekun bir kalkınma seferberliğiyle yürütüyoruz. Tabii bizi eleştiren muhalefet aslında dönüp bir aynaya bakmalıdır. Bize bu eleştiriyi yapanlar hala Ulu Cami'yle alakalı taşlarını döşeyemediler. Yani bir tane iş yapıyorlar. O da Ulu Camii'nin restorasyonu. Dedik ki “yapamayacaksanız bırakın biz yapalım.” “Yok, biz yapacağız” dediler. Biz Habibi Neccar Camisini bitiriyoruz. Onlarca eseri tamamlıyoruz. Yüz binlerce konutun şantiyesi, inşası devam ediyor, teslim ediyoruz. Ama onlar bir Ulu Cami’nin restorasyonunu dahi yapamadılar. O yüzden şapkayı önüne koyup bir düşünmelerini, aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bizi eleştiren muhalefet aslında kendi belediye başkanına, oradaki kendi bölge vekillerine sorduklarında doğru cevabı alacaklar. Çünkü biz her gittiğimizde onlarla istişare ediyoruz. “Hatay'a, Malatya'ya, Diyarbakır'a, Gaziantep'e sahip çıktığınız için size teşekkür ediyoruz” diyorlar. Ama maalesef ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel parti içi çekişmelerden fırsat bulup da deprem bölgesine gelemediği için bu gerçekleri göremiyor.

“BİLECİK'TE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEMEL ATACAĞIZ” Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Bilecik’te yapılacak konutlarla ilgili de bilgi verdi: Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan da yangın ve deprem sebebiyle hasar gören şehirlerimize de gidiyoruz. 25 Temmuz’da 18 ilimizde eş zamanlı bir yangın çıktı. Bunlardan bir tanesi de İzmir Ödemiş’te. Buraya gittiğimizde gerçekten çok zor bir manzarayla karşılaştık. Cavit amcamız gözleri yaşlı bizi karşıladı. Evi, köyü yanmıştı. Ona bir söz verdim. Hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlatacağız dedik. Geçtiğimiz günlerde de İzmir'de temel atma töreni yaptık. Yaklaşık 280 konutu Ödemiş’te ve yangından etkilenen diğer ilçelerimizde eş zamanlı olarak başlattık. O gün üzülen Cavit amcamızın bu sefer de sevinçten gözyaşlarına şahitlik ettik. İnşallah o konutları da eş zamanlı bitireceğiz. Bilecik'te önümüzdeki günlerde temel atacağız. Yine Karabük'te temel atacağız. Yani depremden, yangından etkilenen neresi varsa biz orada olmaya devam edeceğiz. REKLAM “BİGADİÇ VE SINDIRGI'DA 520 KONUTUN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ” Bakan Kurum, Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı: Oraya gittik, yerinde tespitlerimizi yaptık. Sındırgı ve Bigadiç'te vatandaşlarımızla görüştük. Onlara da bir söz verdik. Önümüzdeki günlerde hem Bigadiç'te hem de Sındırgı'da 520 konutun TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasına başlayacağız. Muhalefet bizim sözlerimizi takip ediyor. Biz verdiğimiz sözü bugüne kadar hep tuttuk. Sındırgı'da da tutacağız. Sayın Özel takip edeceğini söylüyor. Bizi değil kendisini takip etsin. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir ya. Bizim işlerimiz ortada.

“HEP BİRLİKTE BU DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRELİM” Bakan Kurum, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve bu konuda verilen destekleri anlattı: İstanbul'u biz bir beka meselesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu seferberlik kapsamında bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 200 bin konutun dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da 923 bin konutun inşası bitirildi ve şu an 208 bin konutun inşaat faaliyetleri devam ediyor. Şu an Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 72 bin vatandaşımız konutlarını dönüştürüyor. Buradan bütün belediyelerimize, vatandaşımıza çağrı yapmak istiyorum. Gelin hep birlikte İstanbul'umuzu dönüştürelim. Ülke başkentlerine tarihi, kültürü, huzuru, güven içerisinde tüm dünyaya gösterelim. Hep birlikte bu dönüşüm seferberliğini, daha da güçlendirerek, birbirimize destek olarak yürütelim. REKLAM “BELEDİYELERİMİZDEN GELEN TALEPLERİ DİKKATE ALACAĞIZ” Bakan Kurum, belediyelerin görev ve sorumluluklarının yeniden belirlenmesini içeren Yerel Yönetim Kanunu’nda yapılacak değişikliğe ilişkin soruya, “Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyor. Gerek siyasi partilerimizle gerek sivil toplum kuruluşlarımızla gerekse belediyelerimizle görüşmeler yapıyoruz. 20 yıldır güncellenmeyen bir kanundan bahsediyoruz. Bu kapsamda belediyelerimizden gelen talepleri dikkate alacağız. Belediyelerimizin daha aktif bir şekilde deprem dönüşümüyle ilgili bugünün ihtiyaçlarına yönelik gerek maddi gerekse teknik anlamda daha etkin çalışabilmeleri ve vatandaşımıza çok daha güzel hizmetleri hızlı bir şekilde yapabilmeleri kapsamında bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir yerel yönetim yasasını hayata geçirmeyi arzuluyoruz” cevabını verdi.