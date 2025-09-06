Ernest Muçi, Trabzon'da!

Trabzon'a gelmesinin ardından Arnavut yıldız, "Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım." dedi.