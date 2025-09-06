Ernest Muçi, Trabzon'da!
Trabzonspor'un yeni transferi Ernest Muçi, kente geldi. 24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Trabzonspor, transferde anlaşmaya vardığı Ernest Muçi'yi Trabzon'a getirdi.
Bordo-mavililer, Beşiktaş'ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Trabzonspor bu transfer için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek Öte yandan anlaşmada; 8,5 milyon euro satın alma opsiyonu ve 500 bin euro da bonu bulunuyor.
Trabzon'a gelmesinin ardından Arnavut yıldız, "Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım." dedi.
Son olarak 24 yaşındaki yıldız, "Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf etti.
24 yaşındaki Ernest Muçi, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu.Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.