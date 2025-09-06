Habertürk
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi? Stres, depresyon ve kaygının kökeni bağırsaklarımızda saklı olabilir

        "İçgüdülerime güveniyorum" derken aslında bağırsaklarımızın beyne gönderdiği sinyallere kulak veriyor olabiliriz. Bilim dünyası, bağırsakları yalnızca sindirim organı değil, aynı zamanda ikinci bir beyin olarak görüyor. Peki, bağırsaklarımız ruh halimizi ve sağlığımızı ne ölçüde şekillendiriyor?

        Giriş: 06.09.2025 - 08:00
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Mutluluğun anahtarı sandığımızdan çok daha derinlerde, bağırsaklarımızda saklı olabilir. Araştırmalar, bağırsak-beyin iletişiminin duygu durumumuzu, bağışıklığımızı ve hatta hastalıklara yatkınlığımızı etkilediğini ortaya koyuyor. İkinci beynimiz olan bağırsakların gücü her geçen gün daha fazla anlaşılıyor!

        BEYİN VE BAĞIRSAK ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI İLETİŞİM

        Son yıllarda bilim insanları, bağırsakların yalnızca sindirimden sorumlu bir organ olmadığını, aynı zamanda ruh halimizden bağışıklık sistemimize kadar pek çok alanda önemli rol oynadığını ortaya koydu. Bağırsak ile beyin arasındaki bu karşılıklı etkileşim, “ikinci beyin” kavramının gündeme gelmesine yol açtı.

        İKİNCİ BEYNİMİZ: ENTERİK SİNİR SİSTEMİ

        Bağırsaklarımızda yaklaşık 100 milyon sinir hücresinden oluşan bir ağ bulunuyor. Bu sinir ağı, “enterik sinir sistemi” olarak adlandırılıyor ve beyinle benzer şekilde bağımsız kararlar alabiliyor. Örneğin, sindirim sürecinde gıdaların ilerleyişini düzenlemek için beyinle sürekli iletişim kurmak zorunda değil. Bu nedenle bağırsak, adeta kendi başına bir beyin gibi çalışıyor.

        DUYGULARIMIZ BAĞIRSAKLARDA BAŞLAYABİLİR Mİ?

        Serotonin, dopamin ve GABA gibi mutluluk ve sakinlik sağlayan nörotransmitterlerin önemli bir kısmı bağırsaklarda üretiliyor. Serotoninin yaklaşık yüzde 90’ı bağırsak kaynaklı. Bu durum, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi ruhsal problemlerin bağırsak sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

        MİKROBİYOMUN GİZLİ GÜCÜ

        Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri yaşıyor ve bu topluluk “mikrobiyom” olarak biliniyor. Mikrobiyom, sindirimi kolaylaştırmakla kalmıyor; bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve zihinsel sağlığın korunmasına da katkı sağlıyor. Dengesiz bir mikrobiyom, hem sindirim sorunlarına hem de stres ve kaygı artışına yol açabiliyor.

        BESLENMENİN BEYİN SAĞLIĞINA ETKİSİ

        Sağlıklı bağırsaklar için lif, probiyotik ve prebiyotik açısından zengin beslenme öneriliyor. Yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotik gıdalar; tam tahıllar, sebzeler ve baklagiller ise prebiyotik kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu besinler hem bağırsak florasını koruyor hem de beynin ruh halini düzenleyen kimyasalların üretimini destekliyor.

        BİLİMİN GELECEĞE BAKIŞI

        Araştırmalar, bağırsak-beyin ekseninin Alzheimer’dan otizme, depresyondan obeziteye kadar birçok hastalıkta kritik rol oynayabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, ilerleyen yıllarda bağırsak mikrobiyomunu hedefleyen tedavilerin, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarının çözümünde önemli bir yer edinebileceğini düşünüyor.

        Kaynak: Harvard University, Stanford University

        Fotoğraf kaynak: IStock

