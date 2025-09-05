Habertürk
        Elon Musk'a dev teklif: Dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir

        Elon Musk'a dev teklif: Dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir

        Tesla'nın Yönetim Kurulu Cuma günü, şirketin CEO'su Elon Musk'ın, bir dizi hedefi karşılaması halinde kendisini de dünyanın ilk trilyoneri olmasını sağlayabilecek bir paket önerdi.

        Giriş: 05.09.2025 - 15:40 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:54
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        İkramiye ve bonus paketine göre, halihazırda dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın, bahsedilen ücretin tam değerini alabilmesi için önümüzdeki on yılda Tesla'nın borsa değerini sekiz katına çıkarması gerekiyor. Bununla birlikte otonom taksi ve insansı robotun ticari dağıtımını denetlemek ve kârda 24 kattan fazla artış sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli iddialı operasyonel dönüm noktalarına da ulaşması gerekecek.

        Forbes'a göre Musk'ın net serveti 430 milyar doların üzerinde ve mecvut haliyle dünyanın en zengin insanı konumunda. İkinci sırada 272.3 milyar dolar ile Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, üçüncü sırada 256.4 milyar dolar ile Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, dördüncü sırada 246.8 milyar dolar ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve beşinci sırada ise 193.7 milyar dolar ile Alphabet'in kurucularından Larry Page yer alıyor.

        Musk, Tesla'nın borsa değerini 1,1 trilyon dolardan 8,5 trilyon dolara çıkarmayı başarırsa, servetine yaklaşık 900 milyar dolar ekleyebilir. Bu da şirket tarihindeki herhangi bir yöneticinin aldığı en yüksek maaş olabilir.

        Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ve Yönetim Kurulu Üyesi Kathleen Wilson-Thompson, hissedarlara yazdıkları mektupta, "Elon'u elde tutmak ve teşvik etmek, Tesla'nın bu hedeflere ulaşması ve tarihin en değerli şirketi olması için temel önem taşıyor" dedi.

        Pakein tamamının Tesla hissesi şeklinde olacağı ifade edilirken, şirket hissedarlarının onayına tabi olan paketin 6 Kasım'daki yıllık toplantıda oylamaya sunulması bekleniyor.

