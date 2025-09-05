Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi, erken teşhisle meme kanserini yendi - Haberler | Sağlık Haberleri

        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi, erken teşhisle meme kanserini yendi

        Mamografi çektirmeyi yıllarca erteleyen Fatma Suna Altıntaş, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) ısrarlı aramalarının ardından gittiği kontrolde, meme kanserinin erken evrede teşhis edilmesiyle sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KETEM tarafından 2 yıldır haftada 1 kez ücretsiz kanser taramasına katılması için telefonla aranan 69 yaşındaki Altıntaş, sağlıklı olduğu düşüncesiyle kontrole gitmedi.

        KETEM'in çağrıları ve çevresinin de ısrarı üzerine 15 yıl sonra mamografi çektiren Altıntaş, leke tespit edilmesi üzerine hastaneye yönlendirildi.

        Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroid Endokrin Cerrahisi birimine başvuran Altıntaş, yapılan tetkiklerin ardından 1. evre meme kanseri teşhisi aldı.

        Erken teşhis sayesinde kanseri yenen Altıntaş, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        "HERKES KONTROLÜNÜ YAPTIRMALI, BEN ÇOK ŞANSLIYDIM"

        Altıntaş, kanser olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı süreci anlattı. Kanser taraması için KETEM tarafından her hafta arandığını belirten Altıntaş, "Ben de bir hastalık yok diye çok emindim. Hiç kimse böyle emin olmasın. KETEM'de çekilen mamografide görülen gölge üzerine beni ultrasona yönlendirdiler. CD'mi teslim ederlerken 'Hangi hastaneye gideceksiniz, ne zaman tedavi olacaksınız?' sorularını sorarak, tutanak tuttular. Bu durum KETEM'in işini çok ciddiye aldığını gösteriyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Altıntaş, KETEM'in hastaneye yönlendirmesi üzerine Bilkent Şehir Hastanesinden randevu aldığını söyledi. Yapılan tetkiklerin ardından hemen ameliyata alındığını anlatan Altıntaş, şunları kaydetti: "KETEM sayesinde erken tanıyla 1,2 santimetrelik kist, sol mememin yarısı ve sol kol altımdan 8 lenf alındı. Ameliyatın ardından 20 seans radyo terapi aldım ve sağlığıma kavuştum. Moralim çok yüksek, doktorlarıma ve hastaneye çok güvendim. Herkes kontrolünü yaptırmalı, ben çok şanslıydım erken teşhise rastgeldiğim için. Tesadüfen ortaya çıktı çünkü 15 yıl boyunca mamografi çektirmemiştim. Halbuki önceki yıllarda kadın doğum hastalıklarıyla ilgili sağlık sorunlarım olmuştu. Sonuçta bunların hepsi hormonlarla ilgili memeyi de etkiler diye düşünüp kontrole gitmem gerekiyordu."

        Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Altıntaş, tedavisiyle yakından ilgilenen doktorlarına teşekkür etti.

        TÜRKİYE, MEME KANSERİ NEDENİYLE ÖLÜMLERDE AVRUPA'DA İLK SIRALARDA

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroit Endokrin Cerrahisi Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Birol Korukluoğlu da hastası Altıntaş'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

        Korukluoğlu, aldığı sonuç üzerine Bilkent Şehir Hastanesine gelen Altıntaş'a hızla ileri tetkik yaptıklarını ve meme kanseri tanısı koyduklarını söyledi.

        Altıntaş'a meme koruyucu cerrahi ameliyatı yapıldığını ve radyoterapi tedavisi uygulandığını aktaran Korukluoğlu, "Hastamız şu anda gayet sağlıklı, sonuçları iyi. Kendisini takip ediyoruz" dedi.

        Türkiye'de meme kanseri görülme oranlarına da değinen Korukluoğlu, şu bilgileri verdi: "Ülkemizin doğu ve batı illeri arasında belirgin farklılık görmekteyiz. Doğu illerimizde bu oran 100 binde 20'yken batı illerimize doğru gittiğimizde bu oran 100 binde 50'lere çıkmaktadır. Özellikle Avrupa'da meme kanserinde 40 yaş altı ölümlerinde ülkemiz maalesef ilk sıralarda gelmekte. Bu sebepten meme kanserinin diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanısı konusunda hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Son yıllarda teşhis araçlarında imkanlar arttıkça meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi kullanma şansımız çok daha arttı."

        "HASTALARIMIZ BAŞKA BİRİME GİDEREK VAKİT KAYBETMEMELİ"

        Meme kanserinde erken tanının önemine işaret eden Korukluoğlu, 20-39 yaş aralığındaki kadınların ayda en az 1 kez kendilerini elle muayene etmeleri gerektiğini, 40-50 yaş arasındaki kadınların 2 yılda en az 1, 50 yaş üzerindeki kadınların ise yılda 1 kez mamografi çektirmesi gerektiğini bildirdi.

        Korukluoğlu, "Hastalar bazen yanlış bilgilendirme ya da yanlış yorumlama sonucu kadın doğum ve göğüs cerrahisine başvuruyor. Meme kanseriyle ilgilenen ana bilim genel cerrahidir, bunun altında hastanemizde sadece meme cerrahisiyle ilgilenen bir birim mevcuttur. Hastalarımız başka birime giderek vakit kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Dört mevsim Türkiye!
        Dört mevsim Türkiye!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"