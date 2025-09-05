Habertürk
Habertürk
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefini olağanüstü gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz

        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefini olağanüstü gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg'e konuştu. Karahan enflasyondaki ana eğilimin temel göstergelerinin 'daha sağlıklı bir değerlendirme' sunduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. Karahan, kira ve eğitim enflasyonundaki iyileşmenin beklenenden zayıf olduğunu ve bunların beklentiler üzerindeki etkilerini de önemsediklerinin altını çizdi. Karahan ayrıca enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadığı müddetçe değiştirmeyeceklerini belirtti

        Giriş: 05.09.2025 - 08:22 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:36
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bloomberg'e konuştu.

        TCMB Başkanı röportajda, ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme verilerinin kırılımının, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

        Karahan "Manşet büyüme oranı beklentilerin üzerinde olsa da GSYİH verilerinin bileşenlerine yakından baktığımızda talep koşullarının dezenflasyona destek vermeye devam ettiğini görüyoruz" dedi. Karahan, özel tüketim büyümesinin iki çeyrek üst üste negatif geldiğini sözlerine ekledi.

        Diğer yandan yıllık enflasyon önceki ay yüzde 33,5’ten ağustos ayında yüzde 33’e gerilese da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Karahan enflasyondaki ana eğilimin temel göstergelerinin “daha sağlıklı bir değerlendirme” sunduğunu söyledi.

        TCMB Başkanı, "Bu göstergelerdeki gerileme eğiliminin ağustos ayında da devam ettiğini görüyoruz. Tahmin performansı daha iyi olan medyan enflasyon %1,8’e kadar geriledi. Bu da yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %24’e karşılık geliyor" ifadesini kullandı.

        Yurt içindeki siyasi gelişmelerin merkez bankasının enflasyon görünümüne dair bir risk oluşturup oluşturmadığı sorusuna ise Karahan "Ekonomi dışı faktörlerin de finansal piyasalara yansıması olabiliyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümüne olan etkilerine reaksiyon veriyoruz" dedi.

        Karahan, "Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar, rezerv, cari denge, dolarizasyon gibi makro finansal açıdan önemli olan alanlarda elde ettiğimiz kazanımları korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        ENFLASYON HEDEFİ VE TAHMİNLER

        Karahan, şu anda bu yıl sonu için yüzde 24 ve gelecek yıl sonu için yüzde 16 seviyesinde olan ara enflasyon hedefinin olağanüstü bir gelişme olmadığı müddetçe değiştirmeyeceklerini belirtti. Karahan, "Bu sayede, mevcut ve yakın dönemdeki para politikası sıkılık düzeyinin ayarlanmasında ara hedefler referans olacak" dedi.

        Ara hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek, para politikası etki alanı ve kontrol ufku içerisinde gelişmeler olması durumunda, sıkılığı ayarlayarak enflasyonun ara hedeflere yakınsamasını sağlayacaklarını belirten Karahan, "Buna rağmen, parasal aktarım belli bir süre aldığı için kısa vadede tahminler ara hedeflerden ayrışabilir" ifadelerini kullandı.

