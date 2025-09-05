Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Esad döneminden kalan Türkiye aleyhine bölümler çıkacak Türkiye'den Suriye'ye eğitim desteği | Dış Haberler

        Esad döneminden kalan Türkiye aleyhine bölümler çıkacak Türkiye'den Suriye'ye eğitim desteği

        Türkiye, Suriye'de yeni dönemde eğitim alanında da önemli roller üstleniyor. Öncelikle Suriye müfredatında Esad rejimi döneminden kalan Türkiye aleyhinde ifadeler ayıklanacak. Türkiye'den Suriye'ye dönen ve ana dilleri zayıf olan çocuklara verilecek Arapça dil eğitiminde ise Türk eğitimciler entegrasyon sağlayacak. Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberi

        Giriş: 05.09.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:05
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Türkiye, Suriye'deki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesinde de etkin bir rol alacak. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları müfredat değişikliği çalışmalarını Habertürk'e anlattı.

        ESAD REJİMİNDEN KALAN OLUMSUZ İFADELER AYIKLANACAK

        Öncelikle iki ülke yetkilileri Suriye eğitim müfredatında Esad rejimi döneminden kalan Türkiye'ye yönelik olumsuz ifadeleri ayıklayacak. Tarih ve coğrafya derslerine ağırlık verilecek. Suriye’nin yeni müfredatı şekillendirilecek.

        TÜRKİYE ENTEGRASYONDA YER ALACAK

        Türkiye'den Suriye'ye dönen ve ana dilleri zayıf olan çocuklar için de Türkiye devrede olacak. Suriye Hükümeti, hangi bölgelerde öğrenci yoğunluğu olduğunu belirledi. Yoğunluğa göre eğitim merkezleri kurulacak. Bu çocuklara ülkelerinde verilecek Arapça dil eğitiminde Türk eğitimciler entegrasyon sağlayacak.

        HALEP VE ŞAM'DA İKİ TÜRK OKULU AÇILMASI PLANLANIYOR

        Halep ve Şam’da ise iki Türk Okulu açılması planlanıyor. Suriye’deki öğretmenlere hem Türkiye’de hem de Suriye’de eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son Şam ziyaretinde de bu konularda yol haritası oluşturuldu.

