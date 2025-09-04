Habertürk
        Vincenzo Montella: Polemikler bizi gülümsetiyor

        Vincenzo Montella: Polemikler bizi gülümsetiyor

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 04.09.2025 - 22:02 Güncelleme: 04.09.2025 - 22:02
        1

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının ardından konuştu.

        2

        "GURURLANIYORUZ"

        "Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde."

        3

        "HERKESE GÖSTERDİK"

        "Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum."

        4

        "ÇOK ÇALIŞKANLAR"

        "Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar!"

        5

        "POLEMİKLERE GİRMEYİ SEVMİYORUM"

        "Ben bu tarz polemiklere girmeyi sevmiyorum ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok çalışıyoruz. Biz mutluyuz."

        6

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        "Tabii ki saygı duyuyoruz. Avrupa'nın birinci takımı olduklarını biliyoruz ama bizim elimizde silahlarımız var. Bu tarz maçlarda daha çok hırs yapıyoruz. İspanya'ya karşı elimizden geleni yapacağız."

        7

        İSPANYA MAÇI HAKKINDA

        Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

        Vincenzo Montella: "Biz her seferinde adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Rakibin güçlü yanlarına çok çalışıyoruz. Neler yapabileceğimizi de biliyoruz. Maç daha oynanmadı. Bizim elimizdeki silahlar da rakibi zor durumda bırakabilir."

