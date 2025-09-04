İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Armani Grubu, perşembe günü yaptığı açıklamada ünlü tasarımcının ölümünü duyurdu.

Grup, açıklamasında "Çalışanlar ve iş arkadaşları tarafından her zaman saygı ve hayranlıkla Il Signor Armani olarak anılan Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda etti" dedi.

Marka tarafından ailesi ve çalışanları adına paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu şirkette her zaman bir ailenin parçası gibi hissettik. Bugün, bu aileyi vizyonu, tutkusu ve adanmışlığıyla kuran ve büyüten kişinin yokluğunu derin bir üzüntüyle hissediyoruz. Ancak tam da onun ruhuyla, biz çalışanları ve ailesi, Sayın Armani'nin inşa ettiğini korumaya ve şirketini onun anısına, saygı, sorumluluk ve sevgiyle yaşatmaya kararlıyız."

Haziran 2025'te Armani, kariyerinde ilk kez Milano Erkek Moda Haftası'ndaki defilesinde alışıldık selamını verememişti.

O dönemde şirket, sağlık durumuna dair ayrıntı vermeden tasarımcının 'evinde iyileşme sürecinde olduğu' yönünde bir açıklama yapmıştı.

Armani, onlarca yıllık kariyeri boyunca tasarımlarındaki 'İtalyan estetiği' ve Hollywood'un kırmızı halılarını yeni bir seviyeye taşımasıyla anılıyor. Angelina Jolie'nin 1998 yılındaki Armani imzalı Altın Küre görünümü TIP EĞİTİMİNİN ARDINDAN MODAYLA TANIŞTI 1934 yılında İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinde doğan Armani, 1957 yılına kadar modaya profesyonel bir ilgi göstermedi. Tıp eğitiminin ardından askerlik yapan Armani, Milano'daki tarihi La Rinascente mağazasında vitrin düzenleyici olarak işe başladı. Bu adım, onun İtalya'nın moda başkentiyle ömür boyu sürecek bağının başlangıcı oldu. 1964'te tasarımcı Nino Cerruti, o dönemde Armani'ye şans vererek ona erkek giyim tasarlama görevi verdi. Armani burada, daha sonra imzası haline gelecek astarsız ceketlerle tanıştı. Geleneksel astar ve sert vatkaları çıkarılan bu ceketler, kullanıcının bedenini öne çıkarıyordu. Jodie Foster, 1992 yılında Oscar ödül töreninde 1975 YILINDA ARMANI MARKASI HAYATA GEÇTİ Cerruti'de çalıştığı yıllarda Armani, mimar Sergio Galeotti ile tanıştı. Galeotti, Armani'yi kendi işini kurmaya ikna etti ve ikili, 1975'te Giorgio Armani markasını hayata geçirdi.

İlk erkek giyim koleksiyonları ABD'de büyük ilgi gördü. 1976'da Barneys New York mağazasında satışa sunuldu ve mağaza, Armani'yi Amerikalı tüketicilere tanıtmak için bir televizyon reklamı bile hazırladı. Ardından markanın kadın giyim koleksiyonu geldi. Armani yıllar sonra "Ben erkeklerin görünümünü yumuşatan, kadınların görünümünü sertleştiren ilk kişiydim" demişti. Cate Blanchett, Blue Jasmine filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandığı yıl, ışıltılı süslemelerle kaplı bir Armani elbisesi giymişti CEKETLERİ RICHARD GERE İLE STATÜ GÖSTERGESİ HALİNE GELDİ Armani ceketleri Hollywood'un da dikkatini çekti. 1980'de Richard Gere'in American Gigolo filminde Armani takım elbisesi giymesi, bu parçayı bir statü sembolüne dönüştürdü. Kısa sürede kırmızı halıda yıldızları giydirmek de markanın bir tür reklamı haline geldi. Arnold Schwarzenegger, Sophia Loren, Jodie Foster, Sean Connery ve Tina Turner gibi dönemin birçok ünlüsü Armani tasarımlarıyla görüntülendi. Bu durum, 1980'lerin diğer büyük İtalyan modacısı Gianni Versace ile yoğun bir rekabeti de beraberinde getirdi. Versace'nin göz alıcı tarzı, Armani'nin sade çizgilerinin tam zıttıydı.