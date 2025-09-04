ABD’de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldı

ABD’de, bir süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldığı bildirildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Dölek'in Adana'daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, AA muhabirine, 27 Ağustos'tan bu yana kardeşinden haber alınamadığını hatırlatarak, bu konuda yardımlarını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı.

Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in "en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak" olduğunu ifade etti.

Coşkun, Dölek'le ilgili gelişmeleri New York Başkonsolosluğunun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

27 AĞUSTOS'TAN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.