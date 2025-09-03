Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni

Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un da katıldığı, Çin'in şimdiye kadarki en büyük askeri geçit törenini düzenlerken, dünyanın barış ya da savaş arasında bir seçimle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.