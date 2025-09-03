ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor

ABD ve Venezuela arasında son günlerde artan gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın , ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye saldırı düzenlediklerini açıklamasına Venezuela'dan yanıt geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin, "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar." dedi. Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Trump'ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıkladı.

Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini kaydeden Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Maduro, ABD'nin asıl maksadının ne olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas'ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela'da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruya cevap veren Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

VENEZUELA İLETİŞİM BAKANI: VİDEO YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLDİ

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

Söz konusu videonun yapay zeka ile oluşturulma ihtimaline değinen Nanez, "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel." ifadelerini kullandı.

Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor."​​​​​​​