Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.877,52 %-3,57
        DOLAR 41,1646 %0,05
        EURO 47,8936 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.675,34 %0,01
        FAİZ 39,97 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,90 %-0,45
        BITCOIN 110.884,00 %-0,49
        GBP/TRY 55,0512 %-0,13
        EUR/USD 1,1629 %-0,09
        BRENT 68,91 %-0,33
        ÇEYREK ALTIN 7.644,19 %0,01
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşyerinde ayrımcılık tazminatı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşyerinde ayrımcılık tazminatı

        Eşit davranma ilkesine aykırı davranan işveren işçisine dört aya kadar ücret tutarında ayrımcılık tazminatı ödemek zorunda kalır. Peki hangi durumda ayrımcılık tazminatı ödenir? Ayrımcılık iddiasını kanıtlama yükümlülüğü kimdedir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Yargıtay kararları ışığında işyerinde ayrımcılık konusunda merak edilenleri yazdı

        Giriş: 03.09.2025 - 07:21 Güncelleme: 03.09.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren haklı ve objektif bir neden olmadıkça işyerinde çalışan işçilere eşit davranmak zorundadır. Eşit davranma yükümlülüğü tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirmiyor. Eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi tutulmasını önlemeyi amaçlıyor. Eşit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için aynı işyerinin işçileri olma, işyerinde topluluk bulunması, kolektif uygulamanın varlığı, zamanda birlik ve iş sözleşmesiyle çalışma koşullarının gerçekleşmesi gerekir.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        Eşit davranma ilkesi işverene her durumda mutlaka eşit davranma yükümlülüğü öngörmüyor. İşverenin, somut nedenlerin varlığı halinde işçiler arasında farklı uygulamaya gitmesinin önünde engel bulunmuyor.

        Eşit davranma ilkesi kanunun 5’inci maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre işyerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din - mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Bu sayılan konulardaki ayrımcılık kesinlikle eşit davranma ilkesine aykırılık teşkil eder. Kanunda söz konusu haller sayıldıktan sonra “benzer” ifadesine yer veriliyor. Buradan hareketle Yargıtay örneğin işçinin işyerinde olumsuzluklara yol açmayan cinsel tercihi, siyasi sebepler ve dünya görüşü gibi sebepleri de eşit davranma ilkesine aykırılık olarak değerlendiriyor.

        CİNSİYET VEYA GEBELİK NEDENİYLE FARKLI İŞLEM YASAK

        Kanun tam süreli çalışan işçi ile kısmi süreli çalışan işçi arasında veya belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçi ile belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçi arasında farklı işlem yapılmasını yasaklıyor.

        REKLAM

        İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Başka bir ifadeyle işçi işe alınırken, çalışırken veya işten çıkartılırken cinsiyet veya gebelik nedeniyle bir işlem yapamaz.

        ÜCRET FARKLILIĞI AYRIMCILIK YASAĞINA GİRER Mİ?

        İşyerlerinde çok sık tartışma konusu olan bir husus da işyerindeki işçiler arasındaki ücret farklılıkları. Kanunda ücret ayrımı konusunda iki önemli hüküm bulunuyor. Buna göre, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. Ücret kavramının içine ikramiye, prim gibi ödemeler de dahildir.

        DÖRT AYLIK ÜCRETE KADAR TAZMİNAT

        İşçi çalışmaya devam ederken veya işten çıkartılırken ayrımcılığa uğrarsa, işverenden dört aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Ayrıca uğradığı ayrımcılıktan dolayı yoksun bırakıldığı haklarını da işverenden isteyebilir.

        REKLAM

        İşçi kanunda sayılanlar dışında başka bir ayrımcılığa maruz kalırsa ayrımcılık tazminatı alamaz ama yoksun bırakıldığı haklarını işverenden talep edebilir.

        İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİMDEDİR?

        İşverenin ayrımcılık yaptığı iddiasında bulunan işçi, iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü biçimde gösteren durumu ortaya koyarsa, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü tutulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #işyerinde ayrımcılık
        #ayrımcılık tazminatı
        #eşit davranma
        #Yargıtay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj