"Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmiş ve Ukrayna Savaşı'nın nasıl sona erdirilebileceğini müzakere etmişti.

İki liderin görüşmenin ardından barış umutları artarken, Ukrayna ile Rusya'nın beklentilerinin tam olarak uyuşmaması nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme için henüz bir tarih belirlenemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, son gelişmelerle ilgili ABD'li gazeteci Scott Jennings'e açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını işaret ederek "Ondan (Putin) ötürü epey hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor. ABD'liler değil Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor ki ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı." dedi.

ABD Başkanı, insanların yaşaması için bir şeyler yapacağını ifade ederken "Bu Ukrayna meselesi değil. Bu insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere, haftada 7 bin insan ölüyor." diye konuştu.

Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı konuşmada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Vladimir Putin'in bir araya gelmesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.